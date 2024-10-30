https://ria.ru/20241030/vino-1980824977.html
Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет
Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет - РИА Новости, 30.10.2024
Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет
Россия в январе-августе сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума за 20 лет - с начала года было ввезено лишь 126 тысяч тонн, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:05
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия в январе-августе сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума за 20 лет - с начала года было ввезено лишь 126 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, за восемь месяцев текущего года ЕС экспортировал в Россию 125,7 тысячи тонн вина, что на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом объем импорта является минимальным с 2004 года – тогда за январь-август российские компании ввезли лишь 87 тысяч тонн европейского вина. Главным поставщиком вина в этом году была Италия: ее доля в российском импорте выросла вдвое, до 39%. Объем ввоза итальянского алкоголя за январь-август текущего года увеличился в 1,6 раза, до 49 тысяч тонн. А вот прошлогодние лидеры Литва и Латвия, наоборот, сократили продажи в 2,7 раза и 4,3 раза соответственно. За восемь месяцев в Россию ввезено лишь 18 тысяч тонн вина из Литвы и 14 тысяч тонн из Латвии. В топ-5 основных поставщиков вина на российский рынок входят Польша, чей экспорт вырос в 1,7 раза – до 13 тысяч тонн, а также Португалия, чьи продажи подскочили в 2,8 раза - до 10,5 тысячи тонн. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980817397.html
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россия, латвия, литва, евросоюз, евростат, экономика
Россия, Латвия, Литва, Евросоюз, Евростат, Экономика
Россия сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет
Россия в январе-августе сократила ввоз вина из ЕС до минимума за 20 лет