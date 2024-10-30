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Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии после его заявлений об Орбане - РИА Новости, 30.10.2024
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16:56 30.10.2024 (обновлено: 17:02 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vengriya-1980962784.html
Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии после его заявлений об Орбане
Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии после его заявлений об Орбане - РИА Новости, 30.10.2024
Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии после его заявлений об Орбане
Посол Швеции во вторник вечером был вызван в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:56
2024-10-30T17:02
в мире
грузия
венгрия
швеция
виктор орбан
петер сийярто
ульф кристерссон
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Посол Швеции во вторник вечером был вызван в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы ездил в Грузию в интересах РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Шведский премьер вчера сказал, что премьер Венгрии, вероятно, ездил в Тбилиси в интересах России. Это заявление, которое самым решительным образом нас оскорбляет, мы должны самым решительным образом его отвергнуть. Мы ни от кого не терпим и никому не позволяем ставить под сомнение, что мы представляем наши, венгерские, национальные интересы", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, в адрес Орбана звучала "часто смехотворная и иногда жалкая критика", в частности, высказывался глава МИД Польши, однако его заявление "не того уровня, чтобы им заниматься", а вот обвинение Крисстерсона "переходит границы, так что необходимо высказаться". "Может, где-то по-другому, может, те, кто делают такие заявления, судят по себе, но мы не позволяем ставить под сомнение, что мы, члены венгерского правительства, премьер-министр Венгрии, венгерские министры, представляем свою точку зрения во всех международных переговорах... Чтобы прояснить нашу позицию, мы вызвали вчера вечером в МИД посла Швеции, попросив его, чтобы в дальнейшем премьер-министр Швеции, который недавно приезжал сюда и просил поддержать членство Швеции в НАТО, воздерживался от таких заявлений", - добавил Сийярто. Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. После чего премьер Венгрии заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС. Ранее глава венгерского МИД заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram ) запрещена в России как экстремистская
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в мире, грузия, венгрия, швеция, виктор орбан, петер сийярто, ульф кристерссон, евросоюз, мид польши
В мире, Грузия, Венгрия, Швеция, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Ульф Кристерссон, Евросоюз, МИД Польши
Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии после его заявлений об Орбане

Министр Сийярто: посла Швеции вызвали в МИД из-за критики визита Орбана в Грузию

© Фото : @szijjarto.peter.officialПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Посол Швеции во вторник вечером был вызван в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы ездил в Грузию в интересах РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Шведский премьер вчера сказал, что премьер Венгрии, вероятно, ездил в Тбилиси в интересах России. Это заявление, которое самым решительным образом нас оскорбляет, мы должны самым решительным образом его отвергнуть. Мы ни от кого не терпим и никому не позволяем ставить под сомнение, что мы представляем наши, венгерские, национальные интересы", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, в адрес Орбана звучала "часто смехотворная и иногда жалкая критика", в частности, высказывался глава МИД Польши, однако его заявление "не того уровня, чтобы им заниматься", а вот обвинение Крисстерсона "переходит границы, так что необходимо высказаться".
"Может, где-то по-другому, может, те, кто делают такие заявления, судят по себе, но мы не позволяем ставить под сомнение, что мы, члены венгерского правительства, премьер-министр Венгрии, венгерские министры, представляем свою точку зрения во всех международных переговорах... Чтобы прояснить нашу позицию, мы вызвали вчера вечером в МИД посла Швеции, попросив его, чтобы в дальнейшем премьер-министр Швеции, который недавно приезжал сюда и просил поддержать членство Швеции в НАТО, воздерживался от таких заявлений", - добавил Сийярто.
Орбан посетил Тбилиси с двухдневным визитом по приглашению грузинского коллеги. Ранее премьер Венгрии еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой, что вызвало критику в ЕС. После чего премьер Венгрии заявил, что Грузия не нуждается в "бесполезных поучениях" от ЕС.
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Ранее глава венгерского МИД заявил, что министры стран ЕС, критикующие результаты выборов в Грузии, не могут переварить, что демократия - это воля народа, поскольку для них демократия бывает только в тех странах, где побеждают либералы.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram ) запрещена в России как экстремистская
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Журналисты громко перебивали Орбана на брифинге в Тбилиси
29 октября, 14:03
 
В миреГрузияВенгрияШвецияВиктор ОрбанПетер СийяртоУльф КристерссонЕвросоюзМИД Польши
 
 
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