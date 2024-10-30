https://ria.ru/20241030/valensiya-1981014960.html

Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92

Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92 - РИА Новости, 30.10.2024

Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек, сообщает Чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:53

2024-10-30T21:53

2024-10-30T22:37

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МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек, сообщает Чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X."Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается", — говорится в публикации.Кроме того, еще два человека погибли в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча и один — в Андалусии, пишет газета El Pais. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 95 человек.В среду в Генконсульстве России в Барселоне сообщили РИА Новости, что диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах.В стране объявили трехдневный официальный траур. Стихийные бедствия нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего закрыли более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.Пока восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.

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Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-30T21:53 true PT0M37S

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валенсия (область), испания, андалусия, в мире