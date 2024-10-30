https://ria.ru/20241030/valensiya-1981014960.html
Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92
Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92 - РИА Новости, 30.10.2024
Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92
Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек, сообщает Чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T21:53
2024-10-30T21:53
2024-10-30T22:37
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МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек, сообщает Чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X."Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается", — говорится в публикации.Кроме того, еще два человека погибли в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча и один — в Андалусии, пишет газета El Pais. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 95 человек.В среду в Генконсульстве России в Барселоне сообщили РИА Новости, что диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах.В стране объявили трехдневный официальный траур. Стихийные бедствия нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего закрыли более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.Пока восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.
https://ria.ru/20241024/pogoda-1979864902.html
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Во власти стихии: последствия шторма в Испании
Во власти стихии: последствия шторма в Испании
2024-10-30T21:53
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РИА Новости
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валенсия (область), испания, андалусия, в мире
Валенсия (область), Испания, Андалусия, В мире
Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92
Число погибших в Валенсии в результате сильных ливней возросло до 92 человек
МАДРИД, 30 окт — РИА Новости.
Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Валенсии возросло до 92 человек, сообщает Чрезвычайный координационный центр региона в соцсети X
.
"Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается", — говорится в публикации.
Кроме того, еще два человека погибли в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча и один — в Андалусии
, пишет газета El Pais. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 95 человек.
В среду в Генконсульстве России
в Барселоне
сообщили РИА Новости, что диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании
россиянах.
В стране объявили трехдневный официальный траур. Стихийные бедствия нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего закрыли более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.
Пока восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.