https://ria.ru/20241030/ural-1980916381.html

Жителя Урала заподозрили в убийстве зятя на охоте

Жителя Урала заподозрили в убийстве зятя на охоте - РИА Новости, 30.10.2024

Жителя Урала заподозрили в убийстве зятя на охоте

Мужчина подозревается в смерти зятя, которого он мог случайно застрелить на охоте в Ирбитском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:25

2024-10-30T14:25

2024-10-30T14:33

происшествия

ирбитский район

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Мужчина подозревается в смерти зятя, которого он мог случайно застрелить на охоте в Ирбитском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ. По данным ведомства, местный житель со своим зятем 26 октября находились на территории Зайковского участкового лесничества в Ирбитском районе. В лес они, будучи охотниками, прибыли для расчистки заваленных деревьями путей. При себе у фигуранта был карабин, который висел у него на груди в чехле, передвигались охотники на мотовездеходе. "В один из моментов управлявший мотовездеходом подозреваемый по просьбе зятя остановил транспортное средство. Зять стал искать оброненную им вещь, но ввиду темного времени суток не мог обнаружить ее самостоятельно. Тесть решил помочь ему, так как у него был фонарик. Подозреваемый, спешиваясь с транспорта, стал снимать с себя карабин в чехле. В этот момент и произошел непроизвольный выстрел, который оказался смертельным для младшего из мужчин", – рассказали в СК. В ведомстве отметили, что о произошедшем тесть сразу же сообщил местному егерю, попросив вызвать необходимую помощь. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пуля попала пострадавшему в область спины, мужчина скончался на месте. "Сыщики при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли карабин Blaser R8 2008 года выпуска, официально зарегистрированный, гильзу и несколько патронов. "Ствол" мужчины взяли с собой для защиты от медведей, которые водятся в том районе", – добавил Горелых.

https://ria.ru/20241015/ubiystvo-1978077367.html

https://ria.ru/20241023/stavropole-1979560331.html

https://ria.ru/20241028/siluet-1980507207.html

ирбитский район

свердловская область

россия

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происшествия, ирбитский район, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)