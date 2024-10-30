https://ria.ru/20241030/ukraina-1981011474.html

Белоруссия и Китай обсудили перспективы мирного урегулирования в Украине

Белоруссия и Китай обсудили перспективы мирного урегулирования в Украине - РИА Новости, 30.10.2024

Белоруссия и Китай обсудили перспективы мирного урегулирования в Украине

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы мирного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:55

2024-10-30T20:55

2024-10-30T20:55

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы мирного урегулирования в Украине и роль Минска и Пекина в этом, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова со специальным представителем правительства Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэем, который прибыл в Минск для участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности. Министр и спецпредставитель подробно обсудили перспективы мирного урегулирования в Украине, а также роль, которую в этом могут сыграть Китай и Беларусь", - говорится в сообщении. Согласно ему, стороны с удовлетворением констатировали высокий уровень и позитивную динамику белорусско-китайских отношений, подтвердили взаимную поддержку на международных площадках, а также обменялись мнениями о ситуации в евразийском регионе. Как отметили в пресс-службе, Рыженков подчеркнул схожую природу кризисных ситуаций на евразийском пространстве и необходимость бороться с первопричинами конфликтов, в том числе путем создания прочной и устойчивой системы обеспечения международной безопасности.

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украина

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