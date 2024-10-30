https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину

Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину - РИА Новости, 30.10.2024

Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину

Киев опасается просить западные страны отправить войска на Украину из-за возможности лишиться поддержки, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:10

2024-10-30T19:10

2024-10-30T19:18

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киев опасается просить западные страны отправить войска на Украину из-за возможности лишиться поддержки, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.На вопрос журналиста о том, возможно ли, что западные страны проявят поддержку Украине отправкой не только вооружений, но и военных контингентов, глава киевского режим ответил, что не уверен в этом."Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку", — предположил он.По словам Зеленского, на Западе очень скептически относятся к такой идее.В понедельник Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980949826.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, нато, евросоюз, сергей лавров