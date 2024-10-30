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Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 30.10.2024 (обновлено: 19:18 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину - РИА Новости, 30.10.2024
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину
Киев опасается просить западные страны отправить войска на Украину из-за возможности лишиться поддержки, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:10
2024-10-30T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
россия
нато
евросоюз
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киев опасается просить западные страны отправить войска на Украину из-за возможности лишиться поддержки, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.На вопрос журналиста о том, возможно ли, что западные страны проявят поддержку Украине отправкой не только вооружений, но и военных контингентов, глава киевского режим ответил, что не уверен в этом."Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку", — предположил он.По словам Зеленского, на Западе очень скептически относятся к такой идее.В понедельник Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20241030/zapad-1980975905.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980949826.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, нато, евросоюз, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров
Зеленский раскрыл, почему боится просить Запад отправить войска на Украину

Зеленский: Украина не просит западных войск из-за страха лишиться поддержки

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киев опасается просить западные страны отправить войска на Украину из-за возможности лишиться поддержки, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.
На вопрос журналиста о том, возможно ли, что западные страны проявят поддержку Украине отправкой не только вооружений, но и военных контингентов, глава киевского режим ответил, что не уверен в этом.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"Психологический удар": на Западе предупредили об отчаянном шаге Киева
Вчера, 17:39
"Это очень опасно. Когда нет решения лидеров и общества, очень опасно поднимать эту тему, можно потерять всю остальную поддержку", — предположил он.
По словам Зеленского, на Западе очень скептически относятся к такой идее.
В понедельник Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные военнослужащие давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и ЕС против России.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
На Западе заявили об "ударе" по Зеленскому
Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоссияНАТОЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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