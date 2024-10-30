https://ria.ru/20241030/ukraina-1980984133.html

В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства

В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства - РИА Новости, 30.10.2024

В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства

Украинские власти разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства во время военного положения, сообщило в среду министерство развития общин и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:19

2024-10-30T18:19

2024-10-30T18:19

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские власти разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства во время военного положения, сообщило в среду министерство развития общин и территорий Украины. После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются. Ранее стало известно, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. По данным министерства, презентация дорожной карты состоялась в Варшаве. На мероприятии присутствовали представители государственной авиационной службы, компании "Украэрорух", командования Воздушных сил ВСУ и руководители международных аэропортов. "Презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли – профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

https://ria.ru/20241028/irak-1980442535.html

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в мире, украина, киев, львов, украэрорух, вооруженные силы украины