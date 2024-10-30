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В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства - РИА Новости, 30.10.2024
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18:19 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980984133.html
В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства
В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства - РИА Новости, 30.10.2024
В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства
Украинские власти разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства во время военного положения, сообщило в среду министерство развития общин и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:19
2024-10-30T18:19
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские власти разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства во время военного положения, сообщило в среду министерство развития общин и территорий Украины. После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются. Ранее стало известно, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. По данным министерства, презентация дорожной карты состоялась в Варшаве. На мероприятии присутствовали представители государственной авиационной службы, компании "Украэрорух", командования Воздушных сил ВСУ и руководители международных аэропортов. "Презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли – профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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в мире, украина, киев, львов, украэрорух, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Львов, Украэрорух, Вооруженные силы Украины
В Украине разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства

В Варшаве презентовали план по открытию воздушного пространства в Украине

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из самолета
Вид из самолета - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские власти разработали дорожную карту по открытию воздушного пространства во время военного положения, сообщило в среду министерство развития общин и территорий Украины.
После закрытия Украиной в феврале 2022 года воздушного пространства регулярные гражданские рейсы над страной не осуществляются. Ранее стало известно, что украинская авиакомпания Supernova Airlines (дочерняя компания украинской логистической компании "Новая почта") получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу.
По данным министерства, презентация дорожной карты состоялась в Варшаве. На мероприятии присутствовали представители государственной авиационной службы, компании "Украэрорух", командования Воздушных сил ВСУ и руководители международных аэропортов.
"Презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Мероприятие собрало около ста представителей авиаотрасли – профильных регуляторов Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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