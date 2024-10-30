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На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы" - РИА Новости, 30.10.2024
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17:03 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980964441.html
На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы"
На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы" - РИА Новости, 30.10.2024
На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы"
Власти Украины дали указание органам местного самоуправления провести внеочередные сессии и поддержать так называемый "план победы" Владимира Зеленского,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:03
2024-10-30T17:03
в мире
украина
владимир зеленский
владимир арьев
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины дали указание органам местного самоуправления провести внеочередные сессии и поддержать так называемый "план победы" Владимира Зеленского, сообщает в среду местный телеканал "Прямой" со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Арьева. По словам депутата, главы областных администраций рассылают письма председателям городских и даже сельских советов с требованием созыва внеочередных сессий. "Обязаловка для выполнения и строгая рекомендация от ОВА (областная военная администрация - ред.) и местных управлений СБУ принять без изменений обращение к (Зеленскому - ред.), написанное в его офисе", - приводит слова Арьева телеканал. По мнению депутата, общее одобрение такого формата не имеет ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов. Кроме того, указал он, такие заседания влекут принудительные расходы из бюджетов общин, которые тратятся на каждую внеочередную сессию. В среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак записал видеообращение, в котором отчитался о единогласной поддержке "плана победы" Зеленского во время заседания Днепропетровского облсовета. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html
https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html
https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980630731.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир арьев, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Арьев, Верховная Рада Украины
На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы"

Депутат Рады Арьев: местным советам дали указание поддержать "план победы"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины дали указание органам местного самоуправления провести внеочередные сессии и поддержать так называемый "план победы" Владимира Зеленского, сообщает в среду местный телеканал "Прямой" со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Арьева.
По словам депутата, главы областных администраций рассылают письма председателям городских и даже сельских советов с требованием созыва внеочередных сессий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"Обязаловка для выполнения и строгая рекомендация от ОВА (областная военная администрация - ред.) и местных управлений СБУ принять без изменений обращение к (Зеленскому - ред.), написанное в его офисе", - приводит слова Арьева телеканал.
По мнению депутата, общее одобрение такого формата не имеет ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов. Кроме того, указал он, такие заседания влекут принудительные расходы из бюджетов общин, которые тратятся на каждую внеочередную сессию.
В среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак записал видеообращение, в котором отчитался о единогласной поддержке "плана победы" Зеленского во время заседания Днепропетровского облсовета.
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Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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