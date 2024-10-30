https://ria.ru/20241030/ukraina-1980964441.html

На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы"

На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы" - РИА Новости, 30.10.2024

На Украине местным советам дали указание поддержать "план победы"

Власти Украины дали указание органам местного самоуправления провести внеочередные сессии и поддержать так называемый "план победы" Владимира Зеленского,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:03

2024-10-30T17:03

2024-10-30T17:03

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины дали указание органам местного самоуправления провести внеочередные сессии и поддержать так называемый "план победы" Владимира Зеленского, сообщает в среду местный телеканал "Прямой" со ссылкой на депутата Верховной рады Владимира Арьева. По словам депутата, главы областных администраций рассылают письма председателям городских и даже сельских советов с требованием созыва внеочередных сессий. "Обязаловка для выполнения и строгая рекомендация от ОВА (областная военная администрация - ред.) и местных управлений СБУ принять без изменений обращение к (Зеленскому - ред.), написанное в его офисе", - приводит слова Арьева телеканал. По мнению депутата, общее одобрение такого формата не имеет ничего общего с европейским принципом самостоятельности местных советов. Кроме того, указал он, такие заседания влекут принудительные расходы из бюджетов общин, которые тратятся на каждую внеочередную сессию. В среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак записал видеообращение, в котором отчитался о единогласной поддержке "плана победы" Зеленского во время заседания Днепропетровского облсовета. Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html

https://ria.ru/20241029/zelenskij-1980698371.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир арьев, верховная рада украины