Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского
Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", — говорится в публикации.
"Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", — говорится в публикации.
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В понедельник Безуглая сообщила, что генеральный штаб ВСУ также распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
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Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.