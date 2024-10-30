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Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 30.10.2024 (обновлено: 16:49 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980959723.html
Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского
Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского - РИА Новости, 30.10.2024
Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского
Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Сырский... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:46
2024-10-30T16:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", — говорится в публикации. В понедельник Безуглая сообщила, что генеральный штаб ВСУ также распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html
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в мире, украина, верховная рада украины, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Киев, Вооруженные силы Украины
Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского

Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский переводит авиатехников в пехоту

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", — говорится в публикации.
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В понедельник Безуглая сообщила, что генеральный штаб ВСУ также распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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