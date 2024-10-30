https://ria.ru/20241030/ukraina-1980959723.html

Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского

Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского - РИА Новости, 30.10.2024

Депутат Рады рассказала об отчаянном решении Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Сырский... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:46

2024-10-30T16:46

2024-10-30T16:49

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перевести авиатехников в пехоту, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. "Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", — говорится в публикации. В понедельник Безуглая сообщила, что генеральный штаб ВСУ также распорядился перевести 20% всех медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241029/ukraine-1980731688.html

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

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в мире, украина, верховная рада украины, киев, вооруженные силы украины