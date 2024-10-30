https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране - РИА Новости, 30.10.2024
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране
Владимир Зеленский, продлевая военное положение и мобилизацию на Украине, только обостряет проблемы внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:28
2024-10-30T15:28
2024-10-30T23:11
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, продлевая военное положение и мобилизацию на Украине, только обостряет проблемы внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. <…> Уже как таковых институтов власти на Украине нет — это уже не система власти, это не государство, оно полностью разрушено", — отметил он.По словам эксперта, положение дел внутри страны приведет к еще более безнадежному положению."Оно гибельно для страны, для социума, для народа", — резюмировал Соскин.В понедельник Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, действующие с 24 февраля 2022 года.Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В СМИ появлялась информация о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо проведения облав в ночных клубах и барах, силовики устроили задерживали мужчин на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео принудительной мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html
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в мире, киев, украина, днепропетровск, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране
Соскин: Зеленский продлением военного положения продолжает разрушать Украину
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Владимир Зеленский, продлевая военное положение и мобилизацию на Украине, только обостряет проблемы внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube
.
"Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. <…> Уже как таковых институтов власти на Украине нет — это уже не система власти, это не государство, оно полностью разрушено", — отметил он.
По словам эксперта, положение дел внутри страны приведет к еще более безнадежному положению.
"Оно гибельно для страны, для социума, для народа", — резюмировал Соскин.
В понедельник Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, действующие с 24 февраля 2022 года.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В СМИ появлялась информация о рейдах в Киеве, Днепропетровске
, Харькове
, Хмельницком
, Львове
и других городах. Помимо проведения облав в ночных клубах и барах, силовики устроили задерживали мужчин на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео принудительной мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.