Рейтинг@Mail.ru
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 30.10.2024 (обновлено: 23:11 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране - РИА Новости, 30.10.2024
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране
Владимир Зеленский, продлевая военное положение и мобилизацию на Украине, только обостряет проблемы внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:28
2024-10-30T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
днепропетровск
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, продлевая военное положение и мобилизацию на Украине, только обостряет проблемы внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. &lt;…&gt; Уже как таковых институтов власти на Украине нет — это уже не система власти, это не государство, оно полностью разрушено", — отметил он.По словам эксперта, положение дел внутри страны приведет к еще более безнадежному положению."Оно гибельно для страны, для социума, для народа", — резюмировал Соскин.В понедельник Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, действующие с 24 февраля 2022 года.Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В СМИ появлялась информация о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо проведения облав в ночных клубах и барах, силовики устроили задерживали мужчин на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео принудительной мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html
киев
украина
днепропетровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, днепропетровск, владимир зеленский, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Полностью разрушено". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП в стране

Соскин: Зеленский продлением военного положения продолжает разрушать Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, продлевая военное положение и мобилизацию на Украине, только обостряет проблемы внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. <…> Уже как таковых институтов власти на Украине нет — это уже не система власти, это не государство, оно полностью разрушено", — отметил он.
Владимир Зеленский в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук
Вчера, 11:15
По словам эксперта, положение дел внутри страны приведет к еще более безнадежному положению.
"Оно гибельно для страны, для социума, для народа", — резюмировал Соскин.
В понедельник Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, действующие с 24 февраля 2022 года.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. В СМИ появлялась информация о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо проведения облав в ночных клубах и барах, силовики устроили задерживали мужчин на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео принудительной мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
"CNN этого не скажет": на Украине раскрыли, кто готов остановить Зеленского
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДнепропетровскВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала