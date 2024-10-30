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В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года
В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года - РИА Новости, 30.10.2024
В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года
Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:54
2024-10-30T11:54
2024-10-30T11:54
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на врио главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Алексея Брехта. "Зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По словам Брехта, наихудший сценарий, который рассматривают – продолжение ударов по объектам генерации. "При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов", - приводит "Общественное" слова Брехта. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.
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жкх, украина, укрэнерго, дтэк, еврокомиссия, в мире
ЖКХ, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, Еврокомиссия, В мире
В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года
"Общественное": эта зима на Украине будет одной из самых тяжелых за три года
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на врио главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Алексея Брехта.
"Зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По словам Брехта, наихудший сценарий, который рассматривают – продолжение ударов по объектам генерации. "При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов", - приводит "Общественное" слова Брехта.
В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия
заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.