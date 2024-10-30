https://ria.ru/20241030/ukraina-1980876430.html

В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года

В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года - РИА Новости, 30.10.2024

В "Укрэнерго" назвали предстоящую зиму одной из самых тяжелых за три года

Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:54

2024-10-30T11:54

2024-10-30T11:54

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Предстоящая зима на Украине будет одной из самых тяжелых за последние три года, энергетики готовятся к нескольким возможным сценариям, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на врио главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Алексея Брехта. "Зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По словам Брехта, наихудший сценарий, который рассматривают – продолжение ударов по объектам генерации. "При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов", - приводит "Общественное" слова Брехта. В конце июня директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и водоснабжения.

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966918635.html

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жкх, украина, укрэнерго, дтэк, еврокомиссия, в мире