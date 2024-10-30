В США выступили со зловещим предупреждением о России
WP: Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине, пишет Washington Post.
"К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего", — говорится в публикации.
"К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором Россия в значительной степени добьется своего", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что украинские военные отчаянно пытаются удержать оборону на востоке страны, но в некоторых районах теряют позиции. Надежды на абсолютную победу тают, а поддержка Запада ослабевает, пишет издание.
Становится все легче представить себе перспективу того, что Украина пойдет на компромисс с Россией — уступит территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада, указывает WP.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Становится все легче представить себе перспективу того, что Украина пойдет на компромисс с Россией — уступит территорию в обмен на некоторые гарантии безопасности со стороны Запада, указывает WP.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС глава государства отметил, что Киев много раз отказывался от мирных переговоров, он назвал поведение украинской власти иррациональным.