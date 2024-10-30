https://ria.ru/20241030/ukraina-1980840875.html

Байден ответил на вопрос о северокорейских военных на Украине

Байден ответил на вопрос о северокорейских военных на Украине - РИА Новости, 30.10.2024

Байден ответил на вопрос о северокорейских военных на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военнослужащим КНДР, если те зайдут на территорию Украины. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:40

2024-10-30T09:40

2024-10-30T09:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военнослужащим КНДР, если те зайдут на территорию Украины. Ранее Пентагон выразил мнение, что пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию их якобы было переброшено около 10 тысяч, большинство, как утверждается, проходят обучение на востоке России. Как сообщается в расшифровке разговора Байдена с журналистами, опубликованной на сайте Белого дома, президент США выразил тревогу по поводу якобы нахождения северокорейских сил в Курской области. "Если они зайдут на территорию Украины, да", - ответил Байден на вопрос, должны ли украинцы "ударить в ответ". Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что США не собираются ограничивать использование ВСУ американского оружия против военных из КНДР, участие которых в конфликте на Украине опровергали как в Москве, так и в Пхеньяне. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу в понедельник "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, в том числе в Курскую область, при этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи – суверенное дело РФ и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию – "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html

https://ria.ru/20241029/peskov-1980673536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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