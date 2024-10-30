Рейтинг@Mail.ru
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 30.10.2024 (обновлено: 20:39 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/udar-1980900265.html
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве - РИА Новости, 30.10.2024
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве
В Сети появилась фотография, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве. В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:16
2024-10-30T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980864571_0:279:675:659_1920x0_80_0_0_f9fd328788c07a9bec57cd83956e5317.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появилась фотография, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве. В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша.Об инциденте ранее днем сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его словам, причиной стало падение обломков беспилотника.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980841288.html
https://ria.ru/20241029/tysyacha-1980622328.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980864571_0:153:675:659_1920x0_80_0_0_82e9376cf75c1028798d4c7c23a49f1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве

Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве после взрывов ночью

© Фото : соцсетиОдно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов
Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : соцсети
Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появилась фотография, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша.
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В США выступили с предупреждением о России
Вчера, 09:40
Об инциденте ранее днем сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его словам, причиной стало падение обломков беспилотника.

Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Зеленский нашел чем порадовать украинцев
29 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала