https://ria.ru/20241030/udar-1980900265.html

Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве

Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве - РИА Новости, 30.10.2024

Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве

В Сети появилась фотография, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве. В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:16

2024-10-30T13:16

2024-10-30T20:39

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появилась фотография, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве. В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша.Об инциденте ранее днем сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его словам, причиной стало падение обломков беспилотника.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980841288.html

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в мире, украина, киев