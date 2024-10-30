Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве после взрывов ночью
© Фото : соцсетиОдно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов
© Фото : соцсети
Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Сети появилась фотография, на которой видны повреждения одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.
В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша.
В частности, на снимке изображена частично разрушенная крыша.
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Об инциденте ранее днем сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*. По его словам, причиной стало падение обломков беспилотника.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Воздушную тревогу в столице и области объявили в 01:32, она продлилась почти три часа. Кроме того, сирены звучали в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
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