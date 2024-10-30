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Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату - РИА Новости, 30.10.2024
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12:00 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/uchitel-1980879091.html
Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату
Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату - РИА Новости, 30.10.2024
Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату
Педагогам, которые переехали работать в новые регионы России, планируется увеличить выплату до 2 миллионов рублей, следует из проекта Минпросвещения РФ, который РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:00
2024-10-30T12:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Педагогам, которые переехали работать в новые регионы России, планируется увеличить выплату до 2 миллионов рублей, следует из проекта Минпросвещения РФ, который опубликован на портале нормативных правовых актов. Проектом предусматривается распространить действие программы "Земский учитель" на педагогов, работающих в новых регионах страны. В рамках программы учителя, переехавшие в сельскую местность, рабочие поселки, малые города и поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 миллионов рублей, в остальных регионах России – 1 миллион рублей. "Увеличение размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в документе. В документе отмечается, что принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. Планируется, что постановление, принятое правительством Российской Федерации, вступит в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241018/rossiya-1978704120.html
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россия
донецкая народная республика
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату

Уехавшим на работу в новые регионы учителям увеличат выплату до двух млн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель английского языка в классе
Учитель английского языка в классе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель английского языка в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Педагогам, которые переехали работать в новые регионы России, планируется увеличить выплату до 2 миллионов рублей, следует из проекта Минпросвещения РФ, который опубликован на портале нормативных правовых актов.
Проектом предусматривается распространить действие программы "Земский учитель" на педагогов, работающих в новых регионах страны. В рамках программы учителя, переехавшие в сельскую местность, рабочие поселки, малые города и поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 миллионов рублей, в остальных регионах России – 1 миллион рублей.
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"Увеличение размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в документе.
В документе отмечается, что принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.
Планируется, что постановление, принятое правительством Российской Федерации, вступит в силу с 1 января 2025 года.
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