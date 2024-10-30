https://ria.ru/20241030/uchitel-1980879091.html

Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату

Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату - РИА Новости, 30.10.2024

Учителям, уехавшим на работу в новые регионы, планируют увеличить выплату

Педагогам, которые переехали работать в новые регионы России, планируется увеличить выплату до 2 миллионов рублей, следует из проекта Минпросвещения РФ, который РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:00

2024-10-30T12:00

2024-10-30T12:00

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893387794_0:260:3177:2047_1920x0_80_0_0_cc146d6ec677913cdc58bb139ffc857d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Педагогам, которые переехали работать в новые регионы России, планируется увеличить выплату до 2 миллионов рублей, следует из проекта Минпросвещения РФ, который опубликован на портале нормативных правовых актов. Проектом предусматривается распространить действие программы "Земский учитель" на педагогов, работающих в новых регионах страны. В рамках программы учителя, переехавшие в сельскую местность, рабочие поселки, малые города и поселки городского типа с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 миллионов рублей, в остальных регионах России – 1 миллион рублей. "Увеличение размера единовременной компенсационной выплаты до 2 миллионов рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области", - говорится в документе. В документе отмечается, что принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных средств. Планируется, что постановление, принятое правительством Российской Федерации, вступит в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241018/rossiya-1978704120.html

https://ria.ru/20241007/izvestiya-1976676809.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика