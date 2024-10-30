https://ria.ru/20241030/tsivileva-1980971701.html
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой - РИА Новости, 30.10.2024
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой
США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:27
2024-10-30T17:27
2024-10-30T17:30
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США."Цивилева Анна Евгеньевна" - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций.
https://ria.ru/20241030/ssha-1980971535.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой
США ввели санкции против замминистра обороны РФ Анны Цивилевой