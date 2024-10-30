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США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой - РИА Новости, 30.10.2024
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17:27 30.10.2024 (обновлено: 17:30 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/tsivileva-1980971701.html
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой - РИА Новости, 30.10.2024
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой
США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:27
2024-10-30T17:30
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США."Цивилева Анна Евгеньевна" - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций.
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой

США ввели санкции против замминистра обороны РФ Анны Цивилевой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США.
"Цивилева Анна Евгеньевна" - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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