https://ria.ru/20241030/tsivileva-1980971701.html

США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой

США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой - РИА Новости, 30.10.2024

США ввели санкции против замминистра обороны Цивилевой

США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:30

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США в среду ввели санкции против заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, следует из санкционных списков минфина США."Цивилева Анна Евгеньевна" - указано в обновленном в среду перечне подсанкционных лиц и организаций.

https://ria.ru/20241030/ssha-1980971535.html

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