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Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
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18:54 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/tramp-1980994902.html
Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ
Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе одной из встреч, что хотел бы окончания... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:54
2024-10-30T18:54
в мире
сша
израиль
флорида
дональд трамп
биньямин нетаньяху
яхья синвар
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе одной из встреч, что хотел бы окончания войны в секторе Газа к моменту своего возвращения в Белый дом в случае победы на грядущих выборах президента США, сообщило в среду издание Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что ранее Трамп публично заявлял, что хотел бы быстрой победы Израиля в войне против радикального палестинского движения ХАМАС, однако политик не называл временных рамок. "Впервые это послание прозвучало, когда кандидат в президенты США от Республиканской партии принимал премьер-министра Израиля в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде в июле", - говорится в публикации. Бывший чиновник в администрации Трампа рассказал изданию, что экс-президент США не фокусировался на конкретике, и, по его мнению, мог бы вполне согласиться на некую деятельность израильской армии в Газе "по остаточному принципу" в случае официального прекращения войны со стороны Иерусалима. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников об урегулировании ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию.
https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html
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в мире, сша, израиль, флорида, дональд трамп, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Флорида, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ

Times of Israel: Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе одной из встреч, что хотел бы окончания войны в секторе Газа к моменту своего возвращения в Белый дом в случае победы на грядущих выборах президента США, сообщило в среду издание Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.
Издание отмечает, что ранее Трамп публично заявлял, что хотел бы быстрой победы Израиля в войне против радикального палестинского движения ХАМАС, однако политик не называл временных рамок.
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"Впервые это послание прозвучало, когда кандидат в президенты США от Республиканской партии принимал премьер-министра Израиля в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде в июле", - говорится в публикации.
Бывший чиновник в администрации Трампа рассказал изданию, что экс-президент США не фокусировался на конкретике, и, по его мнению, мог бы вполне согласиться на некую деятельность израильской армии в Газе "по остаточному принципу" в случае официального прекращения войны со стороны Иерусалима.
Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников об урегулировании ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию.
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