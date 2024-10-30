Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ
Times of Israel: Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе одной из встреч, что хотел бы окончания войны в секторе Газа к моменту своего возвращения в Белый дом в случае победы на грядущих выборах президента США, сообщило в среду издание Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.
Издание отмечает, что ранее Трамп публично заявлял, что хотел бы быстрой победы Израиля в войне против радикального палестинского движения ХАМАС, однако политик не называл временных рамок.
"Впервые это послание прозвучало, когда кандидат в президенты США от Республиканской партии принимал премьер-министра Израиля в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде в июле", - говорится в публикации.
Бывший чиновник в администрации Трампа рассказал изданию, что экс-президент США не фокусировался на конкретике, и, по его мнению, мог бы вполне согласиться на некую деятельность израильской армии в Газе "по остаточному принципу" в случае официального прекращения войны со стороны Иерусалима.
Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников об урегулировании ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию.
Харрис опередила Трампа на один процент, показал опрос
29 октября, 19:50