https://ria.ru/20241030/tramp-1980994902.html

Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ

Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024

Трамп заявил Нетаньяху, что хотел бы окончания войны в Газе, пишут СМИ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе одной из встреч, что хотел бы окончания... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:54

2024-10-30T18:54

2024-10-30T18:54

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе одной из встреч, что хотел бы окончания войны в секторе Газа к моменту своего возвращения в Белый дом в случае победы на грядущих выборах президента США, сообщило в среду издание Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что ранее Трамп публично заявлял, что хотел бы быстрой победы Израиля в войне против радикального палестинского движения ХАМАС, однако политик не называл временных рамок. "Впервые это послание прозвучало, когда кандидат в президенты США от Республиканской партии принимал премьер-министра Израиля в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде в июле", - говорится в публикации. Бывший чиновник в администрации Трампа рассказал изданию, что экс-президент США не фокусировался на конкретике, и, по его мнению, мог бы вполне согласиться на некую деятельность израильской армии в Газе "по остаточному принципу" в случае официального прекращения войны со стороны Иерусалима. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников об урегулировании ситуации в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. В последние месяцы эти переговоры находились в тупике, однако недавняя ликвидация главы ХАМАС Яхьи Синвара, по мнению многих политиков в Израиле, открыла окно возможностей для прогресса в переговорах по урегулированию.

https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html

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в мире, сша, израиль, флорида, дональд трамп, биньямин нетаньяху, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году