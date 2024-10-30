Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России
Экс-советник Госдепа Берман: Трамп может вернуть РФ на Запад в случае победы
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При разрешении конфликта на Украине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы способствовать восстановлению отношений Москвы и Запада, заявил старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью "Ленте.ру".
"Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад", — сказал он.
"Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад", — сказал он.
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
17 октября, 22:49
Берман назвал Китай, а не Россию, главным конкурентом политического истеблишмента США.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.