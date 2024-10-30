https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html

Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России

Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России - РИА Новости, 30.10.2024

Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России

При разрешении конфликта на Украине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы способствовать восстановлению отношений Москвы и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:41

2024-10-30T08:41

2024-10-30T08:41

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При разрешении конфликта на Украине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы способствовать восстановлению отношений Москвы и Запада, заявил старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью "Ленте.ру". "Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад", — сказал он. Берман назвал Китай, а не Россию, главным конкурентом политического истеблишмента США.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

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в мире, россия, дональд трамп, сша, украина