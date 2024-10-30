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Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России - РИА Новости, 30.10.2024
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08:41 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html
Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России
Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России - РИА Новости, 30.10.2024
Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России
При разрешении конфликта на Украине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы способствовать восстановлению отношений Москвы и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:41
2024-10-30T08:41
в мире
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При разрешении конфликта на Украине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы способствовать восстановлению отношений Москвы и Запада, заявил старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью "Ленте.ру". "Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад", — сказал он. Берман назвал Китай, а не Россию, главным конкурентом политического истеблишмента США.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
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в мире, россия, дональд трамп, сша, украина
В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Украина
Стало известно, какой "сюрприз" Трамп подготовил России

Экс-советник Госдепа Берман: Трамп может вернуть РФ на Запад в случае победы

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. При разрешении конфликта на Украине кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп мог бы способствовать восстановлению отношений Москвы и Запада, заявил старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман в интервью "Ленте.ру".

"Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад", — сказал он.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
17 октября, 22:49
Берман назвал Китай, а не Россию, главным конкурентом политического истеблишмента США.

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Трамп пойдет на переговоры по Украине при одном условии, заявил аналитик
23 октября, 04:54
 
В миреРоссияДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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