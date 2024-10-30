https://ria.ru/20241030/tosochka-1980830350.html

"Ростех" начал поставки маскировочных комплектов для "Тосочек"

"Ростех" начал поставки маскировочных комплектов для "Тосочек" - РИА Новости, 30.10.2024

"Ростех" начал поставки маскировочных комплектов для "Тосочек"

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", которые... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:09

2024-10-30T08:09

2024-10-30T08:52

безопасность

технологии

российская электроника

ростех

тос-2

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка", которые позволяют скрывать технику, в том числе во время боевого применения, сообщили в пресс-службе госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставки маскировочных радиопоглощающих комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2. Покрытие позволяет скрыть технику от обнаружения в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, а также наведения на нее высокоточного оружия", - говорится в сообщении. Отмечается, что основу новой маскировки составляют специальная радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, которые закрепляются на броне и не мешают движению. "Это позволяет скрывать орудие от обнаружения не только при стоянке, но и на марше, а также во время боевого применения", - уточнили в госкорпорации. Новый материал поглощает излучение в оптическом и ближнем ИК-диапазоне, что позволяет эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами. Кроме того, как рассказали в "Росэлектронике", конструкция покрытия позволяет смывать водой грунт и пыль, попадающие на его поверхность в процессе эксплуатации. Благодаря этому использовать маскировку можно в непрерывном режиме. Первые комплекты уже доказали свою эффективность в зоне СВО, подчеркнули в холдинге. ТОС-2 - тяжелая огнеметная система, предназначенная для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений. Она также может поражать легкобронированные машины и транспортные средства. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Стоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты.

https://ria.ru/20240415/antenna-1940101328.html

https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html

https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, российская электроника, ростех, тос-2