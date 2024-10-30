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Целью боевиков мог быть архиепископ Махачкалы, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 30.10.2024
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Религия
 
11:32 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/terakt-1980862999.html
Целью боевиков мог быть архиепископ Махачкалы, считает патриарх Кирилл
Целью боевиков мог быть архиепископ Махачкалы, считает патриарх Кирилл - РИА Новости, 30.10.2024
Целью боевиков мог быть архиепископ Махачкалы, считает патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не исключил того, что боевики, организовавшие теракт в Дагестане 23 июня, намеревались убить архиепископа Махачкалинского РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:32
2024-10-30T11:32
религия
дербент
махачкала
николай котельников (священник)
московский патриархат
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не исключил того, что боевики, организовавшие теракт в Дагестане 23 июня, намеревались убить архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама (Пономарева), главу Махачкалинской епархии. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, среди которых был протоиерей Николай Котельников. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. "Нельзя исключать того, что одной из целей нападавших был правящий архиерей. Мы не строим никаких иллюзий по этому поводу: когда предпринимаются такие дерзкие шаги и такие отчаянные действия, чаще всего нападающие стремятся нанести максимальный ущерб", – цитирует Telegram-канал отдела внешних церковных связей Московского патриархата слова патриарха во время вручения муфтию Республики Дагестан Ахмаду Абдулаеву церковного ордена Славы и Чести. Предстоятель Русской церкви накануне наградил муфтия Дагестана орденом Славы и Чести II степени.
https://ria.ru/20241007/dagestan-1976844263.html
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дербент, махачкала, николай котельников (священник), московский патриархат, общество
Религия, Дербент, Махачкала, Николай Котельников (священник), Московский Патриархат, Общество
Целью боевиков мог быть архиепископ Махачкалы, считает патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: не исключено, что боевики хотели убить архиепископа Варлаама

© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег ВаровПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Олег Варов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не исключил того, что боевики, организовавшие теракт в Дагестане 23 июня, намеревались убить архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама (Пономарева), главу Махачкалинской епархии.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, среди которых был протоиерей Николай Котельников. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
"Нельзя исключать того, что одной из целей нападавших был правящий архиерей. Мы не строим никаких иллюзий по этому поводу: когда предпринимаются такие дерзкие шаги и такие отчаянные действия, чаще всего нападающие стремятся нанести максимальный ущерб", – цитирует Telegram-канал отдела внешних церковных связей Московского патриархата слова патриарха во время вручения муфтию Республики Дагестан Ахмаду Абдулаеву церковного ордена Славы и Чести.
Предстоятель Русской церкви накануне наградил муфтия Дагестана орденом Славы и Чести II степени.
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РелигияДербентМахачкалаНиколай Котельников (священник)Московский ПатриархатОбщество
 
 
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