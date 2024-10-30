https://ria.ru/20241030/temrezov-1980857885.html

Темрезов почтил память жертв политических репрессий

Темрезов почтил память жертв политических репрессий - РИА Новости, 30.10.2024

Темрезов почтил память жертв политических репрессий

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов почтил память жертв политических репрессий в России, а также выразил слова благодарности землякам, которые... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:13

2024-10-30T11:13

2024-10-30T11:13

карачаево-черкесская республика

россия

казахстан

рашид темрезов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914611702_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6e6f2ba700dba79da99ca6b37ccf731e.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов почтил память жертв политических репрессий в России, а также выразил слова благодарности землякам, которые поддерживали друг друга в трудную минуту. В среду в России вспоминают жертв политических репрессий. "Многие семьи Карачаево-Черкесии, как и всех народов многонациональной России, столкнулись с репрессиями, были лишены родного дома и привычного уклада жизни. 2 ноября мы будем вспоминать очередную годовщину начала репрессий в отношении карачаевского народа, когда в период Великой Отечественной войны, где мужественно сражались представители всех народов нашей страны, тысячи наших земляков на 14 долгих лет были лишены своих прав и высланы в Казахстан и Среднюю Азию", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он отметил, что, проявляя силу духа и человеческие качества карачаевский народ верил в справедливость и в то, что они смогут вернуться к родным очагам. Темрезов добавил, что общая задача страны - беречь воспоминания прошлого, отдавать дань уважения мужественным старшим, брать пример с их несгибаемой силы духа, любви к своей малой Родине, и к своему Отечеству. Глава региона также почтил память жертв политических репрессий и выразил слова благодарности землякам, которые поддерживали друг друга в трудную минуту и вместе радовались добрым событиям. "Пусть всегда такие уважительные и братские отношения между народами нашей страны останутся основой единства и мощи нашего многонационального государства – великой России", - сказал он.

https://ria.ru/20241029/temrezov-1980778945.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, казахстан, рашид темрезов