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Темрезов почтил память жертв политических репрессий - РИА Новости, 30.10.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:13 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/temrezov-1980857885.html
Темрезов почтил память жертв политических репрессий
Темрезов почтил память жертв политических репрессий - РИА Новости, 30.10.2024
Темрезов почтил память жертв политических репрессий
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов почтил память жертв политических репрессий в России, а также выразил слова благодарности землякам, которые... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:13
2024-10-30T11:13
карачаево-черкесская республика
россия
казахстан
рашид темрезов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов почтил память жертв политических репрессий в России, а также выразил слова благодарности землякам, которые поддерживали друг друга в трудную минуту. В среду в России вспоминают жертв политических репрессий. "Многие семьи Карачаево-Черкесии, как и всех народов многонациональной России, столкнулись с репрессиями, были лишены родного дома и привычного уклада жизни. 2 ноября мы будем вспоминать очередную годовщину начала репрессий в отношении карачаевского народа, когда в период Великой Отечественной войны, где мужественно сражались представители всех народов нашей страны, тысячи наших земляков на 14 долгих лет были лишены своих прав и высланы в Казахстан и Среднюю Азию", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он отметил, что, проявляя силу духа и человеческие качества карачаевский народ верил в справедливость и в то, что они смогут вернуться к родным очагам. Темрезов добавил, что общая задача страны - беречь воспоминания прошлого, отдавать дань уважения мужественным старшим, брать пример с их несгибаемой силы духа, любви к своей малой Родине, и к своему Отечеству. Глава региона также почтил память жертв политических репрессий и выразил слова благодарности землякам, которые поддерживали друг друга в трудную минуту и вместе радовались добрым событиям. "Пусть всегда такие уважительные и братские отношения между народами нашей страны останутся основой единства и мощи нашего многонационального государства – великой России", - сказал он.
https://ria.ru/20241029/temrezov-1980778945.html
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россия, казахстан, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Казахстан, Рашид Темрезов

Темрезов почтил память жертв политических репрессий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов почтил память жертв политических репрессий в России, а также выразил слова благодарности землякам, которые поддерживали друг друга в трудную минуту.
В среду в России вспоминают жертв политических репрессий.
"Многие семьи Карачаево-Черкесии, как и всех народов многонациональной России, столкнулись с репрессиями, были лишены родного дома и привычного уклада жизни. 2 ноября мы будем вспоминать очередную годовщину начала репрессий в отношении карачаевского народа, когда в период Великой Отечественной войны, где мужественно сражались представители всех народов нашей страны, тысячи наших земляков на 14 долгих лет были лишены своих прав и высланы в Казахстан и Среднюю Азию", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что, проявляя силу духа и человеческие качества карачаевский народ верил в справедливость и в то, что они смогут вернуться к родным очагам.
Темрезов добавил, что общая задача страны - беречь воспоминания прошлого, отдавать дань уважения мужественным старшим, брать пример с их несгибаемой силы духа, любви к своей малой Родине, и к своему Отечеству.
Глава региона также почтил память жертв политических репрессий и выразил слова благодарности землякам, которые поддерживали друг друга в трудную минуту и вместе радовались добрым событиям.
"Пусть всегда такие уважительные и братские отношения между народами нашей страны останутся основой единства и мощи нашего многонационального государства – великой России", - сказал он.
Черкесск - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияКазахстанРашид Темрезов
 
 
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