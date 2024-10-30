https://ria.ru/20241030/tank-1981011105.html

Танкисты на Запорожском направлении показали закрывающую от БПЛА защиту

Танкисты на Запорожском направлении показали закрывающую от БПЛА защиту - РИА Новости, 30.10.2024

Танкисты на Запорожском направлении показали закрывающую от БПЛА защиту

Экипаж танка Т-80БВМ на запорожском направлении установил на свою машину модуль защиты от FPV дронов, который полностью закрывает корпус, передаёт корреспондент РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:49

2024-10-30T20:49

2024-10-30T20:49

специальная военная операция на украине

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ТОКМАК, 30 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ на запорожском направлении установил на свою машину модуль защиты от FPV дронов, который полностью закрывает корпус, передаёт корреспондент РИА Новости. Защитный элемент ("мангал") представляет собой колпак из нескольких слоёв металла, снабжённый подвесными конструкциями и сеткой, что защищает боевую машину от поражения БПЛА в те места, которые остаются подвижными и не могут быть защищены щитами. "Посмотрели как другие делают так называемый "царь мангал". Решили тоже проверить, испытать в действии. Подготовили и сейчас ждём выездов. Защищает против коптеров. Сейчас будем проверять всё, дорабатывать. Если покажет себя, будем продвигать это всё. Есть то, что сами доработали",- рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Колибри".

https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html

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Модуль защиты от FPV-дронов на российском танке Модуль защиты от FPV-дронов на российском танке 2024-10-30T20:49 true PT0M39S

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россия, запорожская область, вооруженные силы рф