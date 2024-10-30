https://ria.ru/20241030/sumy-1980810585.html

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2024

В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T00:13

2024-10-30T00:13

2024-10-30T00:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях страны. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы рф, в мире