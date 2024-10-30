https://ria.ru/20241030/sumy-1980810585.html
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T00:13
2024-10-30T00:13
2024-10-30T00:13
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харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях страны. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв