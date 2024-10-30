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В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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16:22 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sud-1980953437.html
В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ
В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ
Белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ и приговорил к 11 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:22
2024-10-30T16:22
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ и приговорил к 11 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что женщина, временно проживая в Белгороде, собирала и передавала сведения о местонахождении и деятельности российских военных. Эти данные могли быть использованы против безопасности России и интересов её вооруженных сил. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям во время очередного общения женщины с представителем украинских спецслужб через интернет-мессенджер. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ. Приговором Белгородского областного суда гражданка Украины признана виновной в совершении преступления, предусмотренного указанной статьёй УК России. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд апелляционной инстанции оставил решение Белгородского областного суда без изменений", - говорится в релизе УФСБ.
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происшествия, россия, украина, белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгородский областной суд, вооруженные силы украины, общество
Происшествия, Россия, Украина, Белгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белгородский областной суд, Вооруженные силы Украины, Общество
В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ

УФСБ: суд приговорил украинку к 11 годам колонии за сбор данных для ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРешетка перед зданием суда
Решетка перед зданием суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ и приговорил к 11 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что женщина, временно проживая в Белгороде, собирала и передавала сведения о местонахождении и деятельности российских военных. Эти данные могли быть использованы против безопасности России и интересов её вооруженных сил.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям во время очередного общения женщины с представителем украинских спецслужб через интернет-мессенджер.
"В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ. Приговором Белгородского областного суда гражданка Украины признана виновной в совершении преступления, предусмотренного указанной статьёй УК России. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд апелляционной инстанции оставил решение Белгородского областного суда без изменений", - говорится в релизе УФСБ.
Задержание женщин, передававших сведения о военных объектах на Украину - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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ПроисшествияРоссияУкраинаБелгородФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Белгородский областной судВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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