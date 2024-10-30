https://ria.ru/20241030/sud-1980953437.html

В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ

В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

В Белгороде украинку осудили на 11 лет за сбор данных для ВСУ

Белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ и приговорил к 11 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:22

2024-10-30T16:22

2024-10-30T16:22

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БЕЛГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Белгородский суд признал виновной гражданку Украины в сборе данных для ВСУ и приговорил к 11 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что женщина, временно проживая в Белгороде, собирала и передавала сведения о местонахождении и деятельности российских военных. Эти данные могли быть использованы против безопасности России и интересов её вооруженных сил. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям во время очередного общения женщины с представителем украинских спецслужб через интернет-мессенджер. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области расследовано уголовное дело по ст. 276 ("Шпионаж") УК РФ. Приговором Белгородского областного суда гражданка Украины признана виновной в совершении преступления, предусмотренного указанной статьёй УК России. Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд апелляционной инстанции оставил решение Белгородского областного суда без изменений", - говорится в релизе УФСБ.

https://ria.ru/20241001/sevastopol-1975674805.html

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