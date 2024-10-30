https://ria.ru/20241030/sud-1980947469.html

Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента

Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 30.10.2024

Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента

Ржевский городской суд Тверской области оштрафовал Екатерину Дунцову* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:01

2024-10-30T16:01

2024-10-30T16:01

россия

екатерина дунцова

происшествия

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РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Ржевский городской суд Тверской области оштрафовал Екатерину Дунцову* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Ей (Дунцовой* – ред.) назначен штраф в размере 30 тысяч рублей… По части 1 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщила собеседница, не уточнив сути нарушения порядка деятельности иностранного агента. Бывший депутат Ржевской городской думы Дунцова* в декабре прошлого года подавала документы в порядке самовыдвижения для участия в выборах президента РФ. В мае Минюст включил ее в реестр иностранных агентов. Уточнялось, что Дунцова* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, выступала против СВО, а также сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

россия

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россия, екатерина дунцова, происшествия