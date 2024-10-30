https://ria.ru/20241030/sud-1980947469.html
Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента - РИА Новости, 30.10.2024
Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента
Ржевский городской суд Тверской области оштрафовал Екатерину Дунцову* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:01
2024-10-30T16:01
2024-10-30T16:01
россия
екатерина дунцова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917081381_0:554:960:1094_1920x0_80_0_0_afe7ff4206ba0546bc93666b47bec88e.jpg
РЯЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Ржевский городской суд Тверской области оштрафовал Екатерину Дунцову* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Ей (Дунцовой* – ред.) назначен штраф в размере 30 тысяч рублей… По части 1 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщила собеседница, не уточнив сути нарушения порядка деятельности иностранного агента. Бывший депутат Ржевской городской думы Дунцова* в декабре прошлого года подавала документы в порядке самовыдвижения для участия в выборах президента РФ. В мае Минюст включил ее в реестр иностранных агентов. Уточнялось, что Дунцова* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, выступала против СВО, а также сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917081381_0:464:960:1184_1920x0_80_0_0_6617e10904d2d976a53795bcb64f3fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатерина дунцова, происшествия
Россия, Екатерина Дунцова, Происшествия
Суд оштрафовал Дунцову* за нарушение порядка деятельности иноагента
Суд в Тверской области оштрафовал экс-депутата Дунцову на 30 тысяч рублей