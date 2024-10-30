https://ria.ru/20241030/strelba-1980812946.html

В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу

В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу - РИА Новости, 30.10.2024

В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу

Полиция Краснодара начала проверку после появления видео, на котором молодой человек с девушкой обнялись и стреляют из пистолета, следует из релиза УМВД краевой РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T01:31

2024-10-30T01:31

2024-10-30T02:12

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления видео, на котором молодой человек с девушкой обнялись и стреляют из пистолета, следует из релиза УМВД краевой столицы. Ранее в сети появилось видео, где молодой человек выводит девушку на улицу и помогает навести пистолет вперед. Затем слышатся выстрелы, девушка пятится и пытается уйти, но молодой человек возвращает ее, приобнимает сзади, и они стреляют еще раз вместе. "На основании выявленной в сети интернет информации о том, что двое граждан на улице Крупской в Пашковском жилом массиве производят выстрелы из предмета, внешне схожего с пистолетом, управлением МВД России по городу Краснодару инициировано проведение проверки. Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980637021.html

краснодар

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия