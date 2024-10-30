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В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу - РИА Новости, 30.10.2024
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01:31 30.10.2024 (обновлено: 02:12 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/strelba-1980812946.html
В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу
В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу - РИА Новости, 30.10.2024
В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу
Полиция Краснодара начала проверку после появления видео, на котором молодой человек с девушкой обнялись и стреляют из пистолета, следует из релиза УМВД краевой РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T01:31
2024-10-30T02:12
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления видео, на котором молодой человек с девушкой обнялись и стреляют из пистолета, следует из релиза УМВД краевой столицы. Ранее в сети появилось видео, где молодой человек выводит девушку на улицу и помогает навести пистолет вперед. Затем слышатся выстрелы, девушка пятится и пытается уйти, но молодой человек возвращает ее, приобнимает сзади, и они стреляют еще раз вместе. "На основании выявленной в сети интернет информации о том, что двое граждан на улице Крупской в Пашковском жилом массиве производят выстрелы из предмета, внешне схожего с пистолетом, управлением МВД России по городу Краснодару инициировано проведение проверки. Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий", — говорится в сообщении.
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краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Краснодаре обнимавшаяся на улице пара открыла стрельбу

В Краснодаре изучают видео, на котором пара на улице обнялась и начала стрелять

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления видео, на котором молодой человек с девушкой обнялись и стреляют из пистолета, следует из релиза УМВД краевой столицы.
Ранее в сети появилось видео, где молодой человек выводит девушку на улицу и помогает навести пистолет вперед. Затем слышатся выстрелы, девушка пятится и пытается уйти, но молодой человек возвращает ее, приобнимает сзади, и они стреляют еще раз вместе.
"На основании выявленной в сети интернет информации о том, что двое граждан на улице Крупской в Пашковском жилом массиве производят выстрелы из предмета, внешне схожего с пистолетом, управлением МВД России по городу Краснодару инициировано проведение проверки. Устанавливаются личности людей, изображенных на видео, а также мотивы их действий", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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