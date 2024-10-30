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В США на избирательном участке задержали человека с мачете
В США на избирательном участке задержали человека с мачете - РИА Новости, 30.10.2024
В США на избирательном участке задержали человека с мачете
Полиция города Нептун-Бич в американском штате Флорида сообщила о задержании 18-летнего юноши, замахнувшегося мачете на двух женщин возле участка для досрочного РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:29
2024-10-30T18:29
2024-10-30T18:29
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полиция города Нептун-Бич в американском штате Флорида сообщила о задержании 18-летнего юноши, замахнувшегося мачете на двух женщин возле участка для досрочного голосования на президентских выборах. Как сообщил во время брифинга представитель полиции города, патрульные приехали на вызов в связи с появлением человека, вооруженного мачете, возле филиала библиотеки, где размещен избирательный участок для досрочного голосования. По прибытии полицейские обнаружили группу из восьми человек, семь из которых были несовершеннолетними. По данным полиции, подростки специально прибыли на участок с целью протестовать и "настраивать против себя людей противоположных политических взглядов". "Единственный взрослый мужчина из группы, Калеб Джеймс Уильямс, 18 лет..., стал размахивать мачете... Уильямс решил замахнуться... на двух женщин, 71 и 54 лет, которые... вызвали полицию... Уильямс был задержан за нападение на человека старше 65 лет с отягчающими обстоятельствами и за неправомерную демонстрацию... оружия", - заявил полицейский в ходе брифинга, видео с мероприятия опубликовано YouTube-каналом местного новостного портала First Coast News. Полиция также сообщила, что постоянно находится на связи с наблюдателем на участке и намерена и далее обеспечивать безопасность голосования. Выборы президента США состоятся 5 ноября, кандидат от республиканцев - экс-президент Дональд Трамп, от демократов - вице-президент Камала Харрис. Досрочное почтовое голосование уже открылось в ряде штатов.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, камала харрис
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
В США на избирательном участке задержали человека с мачете
В США на участке задержали человека, замахнувшегося мачете на двух женщин
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Полиция города Нептун-Бич в американском штате Флорида сообщила о задержании 18-летнего юноши, замахнувшегося мачете на двух женщин возле участка для досрочного голосования на президентских выборах.
Как сообщил во время брифинга представитель полиции города, патрульные приехали на вызов в связи с появлением человека, вооруженного мачете, возле филиала библиотеки, где размещен избирательный участок для досрочного голосования. По прибытии полицейские обнаружили группу из восьми человек, семь из которых были несовершеннолетними. По данным полиции, подростки специально прибыли на участок с целью протестовать и "настраивать против себя людей противоположных политических взглядов".
"Единственный взрослый мужчина из группы, Калеб Джеймс Уильямс, 18 лет..., стал размахивать мачете... Уильямс решил замахнуться... на двух женщин, 71 и 54 лет, которые... вызвали полицию... Уильямс был задержан за нападение на человека старше 65 лет с отягчающими обстоятельствами и за неправомерную демонстрацию... оружия", - заявил полицейский в ходе брифинга, видео с мероприятия опубликовано YouTube-каналом местного новостного портала First Coast News.
Полиция также сообщила, что постоянно находится на связи с наблюдателем на участке и намерена и далее обеспечивать безопасность голосования.
Выборы президента США
состоятся 5 ноября, кандидат от республиканцев - экс-президент Дональд Трамп
, от демократов - вице-президент Камала Харрис
. Досрочное почтовое голосование уже открылось в ряде штатов.