https://ria.ru/20241030/ssha-1980971535.html
США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков
США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков - РИА Новости, 30.10.2024
США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков
США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:27
2024-10-30T17:27
2024-10-30T20:07
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Росбанк, следует из лицензии американского минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года", - говорится в документе.В списке, помимо Банка России, приводятся банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ.Лицензия также разрешает операции с дочерними и подконтрольными организациями указанных лиц.
https://ria.ru/20240727/bank-1962309103.html
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экономика, сша, сбербанк россии, росбанк, совкомбанк
Экономика, США, Сбербанк России, Росбанк, Совкомбанк
США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков
США до 30 апреля разрешили операции с банками из РФ по сделкам в энергетике