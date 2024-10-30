https://ria.ru/20241030/ssha-1980971535.html

США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков

США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков - РИА Новости, 30.10.2024

США разрешили операции по сделкам в энергетике с рядом российских банков

США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:27

2024-10-30T17:27

2024-10-30T20:07

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Росбанк, следует из лицензии американского минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, в которых участвуют одна или несколько из следующих организаций, связанных с энергетикой, разрешены до 12.01 по восточному летнему времени 30 апреля 2025 года", - говорится в документе.В списке, помимо Банка России, приводятся банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ.Лицензия также разрешает операции с дочерними и подконтрольными организациями указанных лиц.

https://ria.ru/20240727/bank-1962309103.html

https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980991866.html

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экономика, сша, сбербанк россии, росбанк, совкомбанк