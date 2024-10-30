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"Это не смешно": Зеленский упрекнул США - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ssha-1980964984.html
"Это не смешно": Зеленский упрекнул США
"Это не смешно": Зеленский упрекнул США - РИА Новости, 30.10.2024
"Это не смешно": Зеленский упрекнул США
Украина получила только десять процентов помощи, за которую проголосовал конгресс США, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:04
2024-10-30T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина получила только десять процентов помощи, за которую проголосовал конгресс США, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.По его словам, киевское руководство при планировании операций рассчитывало на конкретное количество ресурсов."Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно", — пожаловался он.Накануне Пентагон опубликовал документ, в котором говорится, что военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США.Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, у Штатов заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Это не смешно": Зеленский упрекнул США

Зеленский заявил, что Украина получила лишь десятую часть выделенной помощи США

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина получила только десять процентов помощи, за которую проголосовал конгресс США, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.
По его словам, киевское руководство при планировании операций рассчитывало на конкретное количество ресурсов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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"Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно", — пожаловался он.
Накануне Пентагон опубликовал документ, в котором говорится, что военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США.
Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, у Штатов заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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