https://ria.ru/20241030/ssha-1980964984.html

"Это не смешно": Зеленский упрекнул США

"Это не смешно": Зеленский упрекнул США - РИА Новости, 30.10.2024

"Это не смешно": Зеленский упрекнул США

Украина получила только десять процентов помощи, за которую проголосовал конгресс США, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:04

2024-10-30T17:04

2024-10-30T17:04

специальная военная операция на украине

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украина

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украина получила только десять процентов помощи, за которую проголосовал конгресс США, заявил Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих изданий стран Северной Европы.По его словам, киевское руководство при планировании операций рассчитывало на конкретное количество ресурсов."Если у вас всего лишь десять процентов от всего пакета, за который уже проголосовали — это не смешно", — пожаловался он.Накануне Пентагон опубликовал документ, в котором говорится, что военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США.Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, у Штатов заканчиваются некоторые типы ракет ПВО на фоне помощи Израилю и Украине, что ставит под вопрос способность Пентагона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и потенциальное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980916098.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980949826.html

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