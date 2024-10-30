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США ужесточили экспортный контроль в отношении России
США ужесточили экспортный контроль в отношении России - РИА Новости, 30.10.2024
США ужесточили экспортный контроль в отношении России
Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, включив в санкционный список девять ключевых химических... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:15
2024-10-30T16:15
2024-10-30T16:25
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, включив в санкционный список девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия, говорится в обнародованном в среду документе ведомства.Новое правило расширяет существующие санкции и направлено на ограничение доступа России и Белоруссии к "химическим прекурсорам, которые могут быть использованы в нарушении международных норм"."Министерство торговли вносит изменения в Регламент экспортного администрирования для усиления экспортного контроля в отношении России и Белоруссии путем расширения санкций в отношении промышленных секторов этих стран", - следует из документа минторга США.
https://ria.ru/20241030/agenty-1980708368.html
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сша, россия, белоруссия, в мире
США, Россия, Белоруссия, В мире
США ужесточили экспортный контроль в отношении России
Минторг: США ужесточили экспортный контроль в отношении России и Белоруссии