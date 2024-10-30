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США ужесточили экспортный контроль в отношении России - РИА Новости, 30.10.2024
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16:15 30.10.2024 (обновлено: 16:25 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ssha-1980950738.html
США ужесточили экспортный контроль в отношении России
США ужесточили экспортный контроль в отношении России - РИА Новости, 30.10.2024
США ужесточили экспортный контроль в отношении России
Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, включив в санкционный список девять ключевых химических... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:15
2024-10-30T16:25
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, включив в санкционный список девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия, говорится в обнародованном в среду документе ведомства.Новое правило расширяет существующие санкции и направлено на ограничение доступа России и Белоруссии к "химическим прекурсорам, которые могут быть использованы в нарушении международных норм"."Министерство торговли вносит изменения в Регламент экспортного администрирования для усиления экспортного контроля в отношении России и Белоруссии путем расширения санкций в отношении промышленных секторов этих стран", - следует из документа минторга США.
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сша, россия, белоруссия, в мире
США, Россия, Белоруссия, В мире
США ужесточили экспортный контроль в отношении России

Минторг: США ужесточили экспортный контроль в отношении России и Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, включив в санкционный список девять ключевых химических компонентов, используемых для создания средств подавления беспорядков и химического оружия, говорится в обнародованном в среду документе ведомства.
Новое правило расширяет существующие санкции и направлено на ограничение доступа России и Белоруссии к "химическим прекурсорам, которые могут быть использованы в нарушении международных норм".
"Министерство торговли вносит изменения в Регламент экспортного администрирования для усиления экспортного контроля в отношении России и Белоруссии путем расширения санкций в отношении промышленных секторов этих стран", - следует из документа минторга США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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