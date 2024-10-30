https://ria.ru/20241030/ssha-1980923869.html

США не пытались отговорить Израиль от удара по Ирану, заявила Захарова

США не пытались отговорить Израиль от удара по Ирану, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2024

США не пытались отговорить Израиль от удара по Ирану, заявила Захарова

США и их западные союзники ничего не сделали для того, чтобы отговорить Израиль от удара по Ирану, а наоборот разными способами показывали, что Тель-Авив имеет... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:56

2024-10-30T14:56

2024-10-30T14:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США и их западные союзники ничего не сделали для того, чтобы отговорить Израиль от удара по Ирану, а наоборот разными способами показывали, что Тель-Авив имеет право на такого рода удар, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мне кажется очевидно, и для нас это очевидно, что израильские удары по территории Ирана были скоординированы Израилем и США. Вашингтон и ряд его союзников не только не пытались отговорить, ничего не делали, чтобы остановить Израиль от этой опасной затеи, но и наоборот различными способами показывали, что они на такой шаг имеют право", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что Вашингтон исправно снабжает Израиль оружием, это означает, что западники сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке. "Помимо этого, насколько мы можем судить, американцы передавали необходимую для нанесения ударов разведывательную информацию. Подобные действия не ведут к деэскалации, не являются признаком этой деэскалации, не работают на деэскалацию, а она реальна необходима региону, а влекут за собой рост напряжённости и заслуживают осуждения и самой негативной оценки", - заключила Захарова. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью 25 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241028/ksir-1980439819.html

https://ria.ru/20241026/iran-1980236896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024