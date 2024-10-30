https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html

"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово

"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово - РИА Новости, 30.10.2024

"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово

После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:49

2024-10-30T20:49

2024-10-30T21:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы сша

селидово

в мире

донбасс

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Селидово пало. <…> С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несет украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше", — отметил он.По словам эксперта, российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим. При этом у Украины нет ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия, чтобы обратить это вспять, пояснил подполковник.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

https://ria.ru/20241030/krym-1981006534.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html

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донбасс

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вооруженные силы сша, селидово, в мире, донбасс, украина