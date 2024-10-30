https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово - РИА Новости, 30.10.2024
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово
После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:49
2024-10-30T20:49
2024-10-30T21:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы сша
селидово
в мире
донбасс
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Селидово пало. <…> С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несет украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше", — отметил он.По словам эксперта, российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим. При этом у Украины нет ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия, чтобы обратить это вспять, пояснил подполковник.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
https://ria.ru/20241030/krym-1981006534.html
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html
селидово
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_44ca9fbfc5a9cf4f8dbb60a259da6dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы сша, селидово, в мире, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, Селидово, В мире, Донбасс, Украина
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово
Дэвис: после потери Селидово ВСУ уже нет смысла продолжать боевые действия