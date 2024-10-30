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"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 30.10.2024 (обновлено: 21:51 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1981010971.html
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово - РИА Новости, 30.10.2024
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово
После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:49
2024-10-30T21:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы сша
селидово
в мире
донбасс
украина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Селидово пало. &lt;…&gt; С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несет украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше", — отметил он.По словам эксперта, российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим. При этом у Украины нет ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия, чтобы обратить это вспять, пояснил подполковник.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
https://ria.ru/20241030/krym-1981006534.html
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вооруженные силы сша, селидово, в мире, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы США, Селидово, В мире, Донбасс, Украина
"Конец очевиден". На Западе раскрыли, что ждет ВСУ после потери Селидово

Дэвис: после потери Селидово ВСУ уже нет смысла продолжать боевые действия

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После потери Селидово и других территорий в Донбассе украинским войскам бессмысленно продолжать военные действия, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Селидово пало. <…> С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несет украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали все возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше", — отметил он.
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По словам эксперта, российская армия продолжает брать один населенный пункт за другим. При этом у Украины нет ресурсов, живой силы, боеприпасов и оружия, чтобы обратить это вспять, пояснил подполковник.
О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний, в частности, проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы СШАСелидовоВ миреДонбассУкраина
 
 
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