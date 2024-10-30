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Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 30.10.2024 (обновлено: 20:19 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980983630.html
Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области
Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 30.10.2024
Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области
Подразделения группировки "Запад" Вооруженных Сил России освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:18
2024-10-30T20:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
роберт фицо
александр вучич
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" Вооруженных Сил России освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны.Что еще произошло на СВОЗападная и другие группировки нанесли поражение украинским формированиям, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю, а также отразили 21 контратаку.Потери противника составили до 1685 военнослужащих, констатировали в российском оборонном ведомстве.Кроме того, по его данным:Как следует из сообщений Минобороны, за ночь на 30 октября и в течение дня в небе над Ростовской Курской, Смоленской, Орловской, Брянской, Воронежской и Белгородской областями сбили 31 украинский беспилотник.Ситуация в курском приграничьеВ отдельной сводке министерства говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили восемь контратак.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 бригад ВСУ, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам еще девяти таких формирований.За сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, танк, БМП и 23 бронемашины, два миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на курском направлении противник лишился уже более 28300 человек.Вымогатели в ВСУРИА Новости стало известно о еще одном случае вымогательства со стороны украинской армии.Так, из записи телефонного разговора, имеющейся в распоряжении агентства, следует, что военные ВСУ угрожают проводить медицинские эксперименты над пленным россиянином Игорем Щеголеватым, а затем "выкинуть его на окраине леса", если его семья не заплатит выкуп в один миллион рублей.Что сделали венгерские спецслужбы, разговоры о мире и оружииКонтрразведка Венгрии пресекла попытки иностранных разведок использовать мощности военной промышленности этой страны для отправки оружия Украине, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против любых таких поставок.Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg призвал будущего американского президента как можно скорее добиться заключения перемирия в украинском конфликте. Это, по его словам, откроет пути для достижения долгосрочного мира.Заявления по КНДРДействующий президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военнослужащим КНДР, якобы направленным в Курскую область, если те зайдут на территорию Украины. Ранее Пентагон выразил мнение, что пара тысяч северокорейских солдат якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию их якобы перебросили около десяти тысяч, большинство, как утверждается, проходят обучение на востоке страны. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не предоставил журналистам на брифинге во вторник никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы.В Сеуле считают, что пока не рассматривают возможность прямых поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине. По словам высокопоставленного представителя офиса президента Южной Кореи, даже если будет обсуждаться помощь с оружием, в первую очередь логично говорить об оборонительных вооружениях. Решающим критерием для Сеула станет "начало боев на Украине с участием северокорейских военных", добавил он.Лидеры России и КНДР подписали документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательствами России и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что взаимодействие двух стран в военной сфере не нарушает норм международного права.Гарантий не будетПремьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" выразил мнение, что Киев не желает урегулирования конфликта, потому что рассуждает о ядерном оружии на своей территории. Он также признался, что не считает возможное членство Украины в НАТО гарантией безопасности, и подверг критике западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Евросоюз.Кроме того, Фицо заявил, что поддерживает планы мира, которые подразумевают переговоры, а не "план победы" Зеленского, который, наоборот, подразумевает эскалацию конфликта.Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал намерения его страны и ФРГ передать ВСУ технику югославского производства и получить взамен скидку при покупке немецких танков Leopard. По его словам, за такие деньги (25 миллионов евро за машину) "танк должен летать". Покровск заблокируютАмериканское издание Washington Post сообщило, что вероятность того, что Украина согласится отказаться от территорий в пользу России, становится все более реалистичной.Назначенный Киевом начальник городской военной администрации Покровска в ДНР Сергей Добряк заявил, что объекты критической инфраструктуры в городе разрушены на 80 процентов, в городе отсутствует водоснабжение, отопительного сезона не предвидится. Он уточнил, что в дальнейшем населенный пункт будет заблокирован для въезда и выезда, и призвал всех его жителей эвакуироваться.
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россия, украина, киев, роберт фицо, александр вучич, джо байден, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Александр Вучич, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области

МО: группировка "Запад" ВС РФ освободила Кругляковку в Харьковской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" Вооруженных Сил России освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны.

Что еще произошло на СВО

Западная и другие группировки нанесли поражение украинским формированиям, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю, а также отразили 21 контратаку.
Потери противника составили до 1685 военнослужащих, констатировали в российском оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, по его данным:
  • Киев лишился танка, двух БМП, двух бронетранспортеров, в том числе одного М113 США, четырёх бронемашин, включая двух "Козаков", трех самоходок Caesar, орудия М119 и гаубицы М777, одного орудия Д-20 и четырех Д-30;
  • Российские военные ликвидировали РСЗО "Вербу", пять станций радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и семь складов боеприпасов противника;
  • Авиация, расчеты ударных дронов и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивавшей топливом подразделения ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах;
  • Средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу Hammer и 67 беспилотников самолетного типа.
Как следует из сообщений Минобороны, за ночь на 30 октября и в течение дня в небе над Ростовской Курской, Смоленской, Орловской, Брянской, Воронежской и Белгородской областями сбили 31 украинский беспилотник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00

Ситуация в курском приграничье

В отдельной сводке министерства говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили восемь контратак.
Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 бригад ВСУ, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам еще девяти таких формирований.
За сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, танк, БМП и 23 бронемашины, два миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на курском направлении противник лишился уже более 28300 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Россия исполнит заветную мечту Украины через два года
29 октября, 08:00

Вымогатели в ВСУ

РИА Новости стало известно о еще одном случае вымогательства со стороны украинской армии.
Так, из записи телефонного разговора, имеющейся в распоряжении агентства, следует, что военные ВСУ угрожают проводить медицинские эксперименты над пленным россиянином Игорем Щеголеватым, а затем "выкинуть его на окраине леса", если его семья не заплатит выкуп в один миллион рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
16 октября, 08:00

Что сделали венгерские спецслужбы, разговоры о мире и оружии

Контрразведка Венгрии пресекла попытки иностранных разведок использовать мощности военной промышленности этой страны для отправки оружия Украине, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против любых таких поставок.
Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg призвал будущего американского президента как можно скорее добиться заключения перемирия в украинском конфликте. Это, по его словам, откроет пути для достижения долгосрочного мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00

Заявления по КНДР

Действующий президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военнослужащим КНДР, якобы направленным в Курскую область, если те зайдут на территорию Украины.
Ранее Пентагон выразил мнение, что пара тысяч северокорейских солдат якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию их якобы перебросили около десяти тысяч, большинство, как утверждается, проходят обучение на востоке страны. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не предоставил журналистам на брифинге во вторник никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы.
В Сеуле считают, что пока не рассматривают возможность прямых поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине. По словам высокопоставленного представителя офиса президента Южной Кореи, даже если будет обсуждаться помощь с оружием, в первую очередь логично говорить об оборонительных вооружениях. Решающим критерием для Сеула станет "начало боев на Украине с участием северокорейских военных", добавил он.
Лидеры России и КНДР подписали документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательствами России и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что взаимодействие двух стран в военной сфере не нарушает норм международного права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
28 октября, 08:00

Гарантий не будет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" выразил мнение, что Киев не желает урегулирования конфликта, потому что рассуждает о ядерном оружии на своей территории. Он также признался, что не считает возможное членство Украины в НАТО гарантией безопасности, и подверг критике западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Евросоюз.
Кроме того, Фицо заявил, что поддерживает планы мира, которые подразумевают переговоры, а не "план победы" Зеленского, который, наоборот, подразумевает эскалацию конфликта.
Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал намерения его страны и ФРГ передать ВСУ технику югославского производства и получить взамен скидку при покупке немецких танков Leopard. По его словам, за такие деньги (25 миллионов евро за машину) "танк должен летать".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Зеленский нашел чем порадовать украинцев
29 октября, 08:00

Покровск заблокируют

Американское издание Washington Post сообщило, что вероятность того, что Украина согласится отказаться от территорий в пользу России, становится все более реалистичной.
Назначенный Киевом начальник городской военной администрации Покровска в ДНР Сергей Добряк заявил, что объекты критической инфраструктуры в городе разрушены на 80 процентов, в городе отсутствует водоснабжение, отопительного сезона не предвидится. Он уточнил, что в дальнейшем населенный пункт будет заблокирован для въезда и выезда, и призвал всех его жителей эвакуироваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевРоберт ФицоАлександр ВучичДжо БайденВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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