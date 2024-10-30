https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980983630.html

Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области

Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости, 30.10.2024

Спецоперация, 30 октября: ВС освободили Кругляковку в Харьковской области

Подразделения группировки "Запад" Вооруженных Сил России освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:18

2024-10-30T18:18

2024-10-30T20:19

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александр вучич

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" Вооруженных Сил России освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, следует из сводки Минобороны.Что еще произошло на СВОЗападная и другие группировки нанесли поражение украинским формированиям, продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили положение по переднему краю, а также отразили 21 контратаку.Потери противника составили до 1685 военнослужащих, констатировали в российском оборонном ведомстве.Кроме того, по его данным:Как следует из сообщений Минобороны, за ночь на 30 октября и в течение дня в небе над Ростовской Курской, Смоленской, Орловской, Брянской, Воронежской и Белгородской областями сбили 31 украинский беспилотник.Ситуация в курском приграничьеВ отдельной сводке министерства говорится, что подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, а также отразили восемь контратак.Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 бригад ВСУ, а также удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам еще девяти таких формирований.За сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих, танк, БМП и 23 бронемашины, два миномета, бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Всего за время боевых действий на курском направлении противник лишился уже более 28300 человек.Вымогатели в ВСУРИА Новости стало известно о еще одном случае вымогательства со стороны украинской армии.Так, из записи телефонного разговора, имеющейся в распоряжении агентства, следует, что военные ВСУ угрожают проводить медицинские эксперименты над пленным россиянином Игорем Щеголеватым, а затем "выкинуть его на окраине леса", если его семья не заплатит выкуп в один миллион рублей.Что сделали венгерские спецслужбы, разговоры о мире и оружииКонтрразведка Венгрии пресекла попытки иностранных разведок использовать мощности военной промышленности этой страны для отправки оружия Украине, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему выступает против любых таких поставок.Президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg призвал будущего американского президента как можно скорее добиться заключения перемирия в украинском конфликте. Это, по его словам, откроет пути для достижения долгосрочного мира.Заявления по КНДРДействующий президент США Джо Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военнослужащим КНДР, якобы направленным в Курскую область, если те зайдут на территорию Украины. Ранее Пентагон выразил мнение, что пара тысяч северокорейских солдат якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в Россию их якобы перебросили около десяти тысяч, большинство, как утверждается, проходят обучение на востоке страны. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не предоставил журналистам на брифинге во вторник никаких доказательств своим словам и не объяснил, почему делает такие выводы.В Сеуле считают, что пока не рассматривают возможность прямых поставок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов Украине. По словам высокопоставленного представителя офиса президента Южной Кореи, даже если будет обсуждаться помощь с оружием, в первую очередь логично говорить об оборонительных вооружениях. Решающим критерием для Сеула станет "начало боев на Украине с участием северокорейских военных", добавил он.Лидеры России и КНДР подписали документ 19 июня — во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательствами России и КНДР.Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что взаимодействие двух стран в военной сфере не нарушает норм международного права.Гарантий не будетПремьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1" выразил мнение, что Киев не желает урегулирования конфликта, потому что рассуждает о ядерном оружии на своей территории. Он также признался, что не считает возможное членство Украины в НАТО гарантией безопасности, и подверг критике западный миф о том, что российская армия якобы планирует нападать на Евросоюз.Кроме того, Фицо заявил, что поддерживает планы мира, которые подразумевают переговоры, а не "план победы" Зеленского, который, наоборот, подразумевает эскалацию конфликта.Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал намерения его страны и ФРГ передать ВСУ технику югославского производства и получить взамен скидку при покупке немецких танков Leopard. По его словам, за такие деньги (25 миллионов евро за машину) "танк должен летать". Покровск заблокируютАмериканское издание Washington Post сообщило, что вероятность того, что Украина согласится отказаться от территорий в пользу России, становится все более реалистичной.Назначенный Киевом начальник городской военной администрации Покровска в ДНР Сергей Добряк заявил, что объекты критической инфраструктуры в городе разрушены на 80 процентов, в городе отсутствует водоснабжение, отопительного сезона не предвидится. Он уточнил, что в дальнейшем населенный пункт будет заблокирован для въезда и выезда, и призвал всех его жителей эвакуироваться.

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