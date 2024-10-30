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Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис - РИА Новости, 30.10.2024
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19:56 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/shvartsenegger--1981005690.html
Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис
Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис - РИА Новости, 30.10.2024
Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис
Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:56
2024-10-30T19:56
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. "На этой неделе я голосую за Камалу Харрис и (кандидата на пост вице-президента от демократов - ред.) Тима Уолца", - написал Шварценеггер в соцсети X. Он объяснил свой выбор тем, что кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев. Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы, а в поддержку Трампа регулярно митингует миллиардер Илон Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html
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в мире, сша, калифорния, камала харрис, арнольд шварценеггер, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Калифорния, Камала Харрис, Арнольд Шварценеггер, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис

Актер Арнольд Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАрнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис.
"На этой неделе я голосую за Камалу Харрис и (кандидата на пост вице-президента от демократов - ред.) Тима Уолца", - написал Шварценеггер в соцсети X.
Овальный кабинет в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"
Вчера, 08:00
Он объяснил свой выбор тем, что кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев.
Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы, а в поддержку Трампа регулярно митингует миллиардер Илон Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Байден назвал сторонников Трампа отбросами
Вчера, 11:44
 
В миреСШАКалифорнияКамала ХаррисАрнольд ШварценеггерДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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