https://ria.ru/20241030/shvartsenegger--1981005690.html

Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис

Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис - РИА Новости, 30.10.2024

Шварценеггер поддержал кандидатуру Камалы Харрис

Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:56

2024-10-30T19:56

2024-10-30T19:56

в мире

сша

калифорния

камала харрис

арнольд шварценеггер

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743602421_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_2e05e3467e919637253431f6122a9967.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии от республиканцев Арнольд Шварценеггер выступил в поддержку вице-президента и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. "На этой неделе я голосую за Камалу Харрис и (кандидата на пост вице-президента от демократов - ред.) Тима Уолца", - написал Шварценеггер в соцсети X. Он объяснил свой выбор тем, что кандидат от республиканцев и экс-президент США Дональд Трамп, по его мнению, не в состоянии решить проблемы американцев. Претенденты на высший государственный пост активно ведут свои кампании, проводят митинги в колеблющихся штатах и привлекают новых знаменитостей на свою сторону. За Харрис выходят агитировать певица Бейонсе, Эминем разогревает сторонников демократов перед выступлением бывшего президента Барака Обамы, а в поддержку Трампа регулярно митингует миллиардер Илон Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html

https://ria.ru/20241030/bajden-1980870676.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, калифорния, камала харрис, арнольд шварценеггер, дональд трамп, выборы президента сша — 2024