https://ria.ru/20241030/shreder-1980930655.html

В СДПГ призвали признать заслуги Шредера, несмотря на отношения с Россией

В СДПГ призвали признать заслуги Шредера, несмотря на отношения с Россией - РИА Новости, 30.10.2024

В СДПГ призвали признать заслуги Шредера, несмотря на отношения с Россией

В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ряд политиков выступили за признание достижений подвергающегося критике за его отношения с Российской... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:14

2024-10-30T15:14

2024-10-30T15:14

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БЕРЛИН, 30 окт - РИА Новости. В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) ряд политиков выступили за признание достижений подвергающегося критике за его отношения с Российской Федерацией экс-канцлера Герхарда Шрёдера, об этом они сообщили журналу Stern. Ранее новый генсек социал-демократов Маттиас Мирш заявил о том, что следует признать достижения экс-канцлера Герхарда Шрёдера (СДПГ) несмотря на то, что не все разделяют его позиции по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и конфликту на Украине. "Я разделяю мнение генерального секретаря Мирша", - сообщил Stern депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер. Политик считает, что взгляды бывшего канцлера на персону Путина не подлежат обсуждению, однако Шрёдер добился многого не только для СДПГ, но и для всей страны. Похожее мнение высказал и его коллега в бундестаге Ральф Штегнер. "Не обязательно разделять все позиции, чтобы испытывать уважение к тем, кто ранее нес ответственность за нашу СДПГ", - сказал он журналу. Одним из "непреходящих достижений" Шредера стало то, что он удержал страну от участия в войне в Ираке, а также провел прогрессивные реформы на посту канцлера, добавил он. Весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия СДПГ позволила бывшему канцлеру Герхарду Шрёдеру сохранить членство в партии несмотря на критику его связей с Россией. После начала российской специальной военной операции в Украине Шрёдер подвергся резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся экс-канцлеру привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию.

https://ria.ru/20240407/shreder-1938333094.html

https://ria.ru/20240902/shreder-1970098885.html

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