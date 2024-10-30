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Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России - РИА Новости, 30.10.2024
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07:37 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/shipton-1980828630.html
Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России
Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России - РИА Новости, 30.10.2024
Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России
Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдом критику его визита на... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:37
2024-10-30T07:37
казань
россия
австралия
джон шиптон
джулиан ассанж
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдом критику его визита на саммит БРИКС в Казани. "Знаете, в Австралии у нас есть привилегия решать, с кем мы будем дружить. И так уж получилось, что мне нравится Российская Федерация. И мне нравится русская культура. И я тяготею к ней. Это я могу делать свободно", - прокомментировал Шиптон возможную критику а свой адрес из-за посещения России. Австралийский активист также полюбопытствовал, зачем кому-то критиковать его из-за того, что он "поехал посмотреть на половину населения Земли и 56 триллионов экономической активности". "И при этом мне говорят "сиди лучше дома" или "о, тебе не стоило ехать". Это же абсурд", - подытожил Шиптон. Саммит БРИКС пришел в Казани 22-24 октября. Это стало ключевым событием председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году.
https://ria.ru/20241030/assanzh-1980823890.html
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казань, россия, австралия, джон шиптон, джулиан ассанж, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Казань, Россия, Австралия, Джон Шиптон, Джулиан Ассанж, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Отец Ассанжа ответил на критику его визита на саммит БРИКС в России

Отец Ассанжа Шиптон назвал критику его визита на саммит БРИКС в России абсурдом

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Джон Шиптон, австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в интервью РИА Новости, что считает абсурдом критику его визита на саммит БРИКС в Казани.
"Знаете, в Австралии у нас есть привилегия решать, с кем мы будем дружить. И так уж получилось, что мне нравится Российская Федерация. И мне нравится русская культура. И я тяготею к ней. Это я могу делать свободно", - прокомментировал Шиптон возможную критику а свой адрес из-за посещения России.
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Австралийский активист также полюбопытствовал, зачем кому-то критиковать его из-за того, что он "поехал посмотреть на половину населения Земли и 56 триллионов экономической активности".
"И при этом мне говорят "сиди лучше дома" или "о, тебе не стоило ехать". Это же абсурд", - подытожил Шиптон.
Саммит БРИКС пришел в Казани 22-24 октября. Это стало ключевым событием председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году.
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КазаньРоссияАвстралияДжон ШиптонДжулиан АссанжБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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