https://ria.ru/20241030/shipton-1980811593.html

Джон Шиптон: центр тяжести в мире сместился к БРИКС

Джон Шиптон: центр тяжести в мире сместился к БРИКС - РИА Новости, 30.10.2024

Джон Шиптон: центр тяжести в мире сместился к БРИКС

Прошедший недавно в Казани саммит БРИКС подвел итоги российского председательства в организации в 2024 году. В мероприятии принял участие и Джон Шиптон —... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:00

2024-10-30T08:47

в мире

россия

сша

казань

джулиан ассанж

эдвард сноуден

джо роган

брикс

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Прошедший недавно в Казани саммит БРИКС подвел итоги российского председательства в организации в 2024 году. В мероприятии принял участие и Джон Шиптон — австралийский активист и отец создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В июле Ассанж был освобожден из британской тюрьмы после многих лет заключения и возвратился в Австралию по итогам соглашения о признании вины с властями США. Отец активиста заявил в интервью РИА Новости, что не знает, что ждет его сына в будущем, однако уверен — США никогда не делали и не будут делать ничего позитивного, всеми силами заглушая правду о себе. По оценке Шиптона, сегодня центр тяжести в мире сместился к странам БРИКС, тогда как Евросоюз находится на грани краха, США "поедают самих себя", а Киев может сдаться от достаточного сильного дуновения ветра. Собеседник агентства также подчеркнул, что восхищается культурой России, МИД РФ и госкорпорацией "Росатом". Беседовала Ульяна Мирошкина.— Хотела бы спросить вас, как прошел ваш визит в Казань на саммит БРИКС? Как вы считаете, что это событие показало миру о России?— Это большой вопрос. Мне очень понравилась поездка в Казань. Мое небольшое знакомство с Татарстаном и татарской культурой было на удивление хорошим и приятным. Что касается России и БРИКС, я думаю, было здорово увидеть, с каким мастерством такие страны, как Россия, Китай и Индия, каждая из которых имеет очень разные и древние культуры, временно объединили эти культуры в БРИКС, международный блок незападных держав. По моему мнению, центр тяжести в мире переместился к демографическим, экономическим и культурным центрам мира в нем.— Считаете ли вы, что саммит в Казани послужил тому подтверждением?— Я думаю, что саммит не мог бы состояться без тех событий, которые я описал. Знаете, Казань — это как ковер в его готовой форме. Волокно и нитки были сплетены вместе в прошлом. И то, что мы увидели в Казани, — это законченная работа. И конечно, со временем составные элементы и институты Казани еще будут достраиваться. Но все мы можем видеть, восхищаться и участвовать в создании фундамента.— Большое спасибо. Одна из составляющих культуры, которую вы описали, — это люди. И я хотела бы спросить вас, как вы думаете, много ли у вас и, возможно, у Джулиана сторонников и единомышленников в России?— Президент России, как я уже говорил, был первым главой государства, прокомментировавшим и предложившим поддержку Джулиану в связи с его ситуацией еще в 2012 году. Но я даже не могу измерить степень привязанности к Джулиану в Российской Федерации и Китае, в странах БРИКС. Для меня это загадка. Это просто неизмеримо. Я обнаружил, что жители Казани, Москвы были очень гостеприимны и добры ко мне.— Но, может быть, вы сталкивались с критикой по поводу вашей поездки в Россию?— Гостеприимство среди путешествующих людей — это святое. И это было предложено мне в Татарстане и в Российской Федерации. Во всей своей полноте, во всей своей сакральности, потому что это элемент характера людей. А что касается критики, то зачем забивать этим голову? Я ничего не могу поделать с недоброжелательными людьми.И зачем им тратить время? Зачем им тратить свою драгоценную жизнь и способность мыслить, критикуя меня? В мире полно работы, знаете ли. Если вы хотите сформулировать критику, посмотрите на Ближний Восток, на Западную Азию. Посмотрите, как убивают детей, матерей и отцов. Вот где будет фокус критики и гнева. Но что касается критики в мой адрес, то это немного глупо.— И все же некоторые люди говорят, что вы один из тех, кто влияет на мнение других. И что ваши высокие оценки России якобы могут быть проблематичными.— Знаете, в Австралии у нас есть привилегия решать, с кем мы будем дружить. И так уж получилось, что мне нравится Российская Федерация. И мне нравится русская культура. И я тяготею к ней. Это я могу делать свободно. Кроме того, мы можем иметь свое мнение. Мы можем думать свои собственные мысли. Разве это не является основополагающим правом во Всеобщей декларации прав человека, которая была представлена Организации Объединенных Наций в 1948 году австралийским президентом ООН того времени Гербертом Вир Эваттом? И во Всеобщей декларации есть свобода продолжать свое образование, иметь знания. Я знаю Российскую Федерацию. БРИКС же — очень большая новость в последнее время. Так как же узнать больше о нем? Нужно просто поехать туда, поздороваться и посмотреть, что там происходит.Зачем кому-то критиковать меня за то, что я поехал посмотреть на половину населения Земли и 56 триллионов экономической активности? И при этом мне говорят "сиди лучше дома" или "о, тебе не стоило ехать". Это же абсурд.— Как вы думаете, власти США все еще боятся Джулиана и той информации, которой он и его команда располагают? Примут ли они какие-либо меры?— Они, конечно, приняли очень жесткие меры против Джулиана за публикацию правды. А еще они посадили Челси Мэннинг в тюрьму на 35 лет. А Эдвард Сноуден был вынужден получить убежище в Российской Федерации. Так что очевидно, что они не приемлют публикацию правды о себе. Им не нравится правда о себе.— Как вы думаете, они все еще беспокоятся о Джулиане? Или вы считаете, что это уже решенный вопрос?— Я не знаю всех деталей первоначальных договоренностей, согласно которым Джулиан мог вернуться домой к своей семье. У меня нет такой привилегии. Я думаю, что у империи Соединенных Штатов так много проблем. Так много трудностей. Так много непримиримых и сложных вопросов, о которых нужно заботиться. Если они беспокоятся о Джулиане Ассанже, что ж, им следует найти новую работу.Знаете, у них есть серьезные проблемы. Недавно Израиль атаковал Иран. На Украине нынешнее правительство может рухнуть в любой день. Подует сильный ветер, и они скажут: мы сдаемся. Евросоюз разваливается на куски. Внутри ЕС все переругались. Главу Европейской комиссии Ван дер Ляйен мы называем фрау Геноцид — это очень популярно. То есть все ее презирают. Она авторитарная фигура. В Германии ВВП в прошлом году составил 0,2%. Это даже не 1%, а две десятых процента. Так что у этих людей могут быть и другие проблемы, кроме как беспокоиться о Джулиане Ассанже и о том, что произошло 15 лет назад.— Вы упомянули, что США есть о чем беспокоиться. И одна из тем для беспокойства — предстоящие выборы в США. Вы много раз подчеркивали, что свобода слова, свобода прессы в США сейчас, мягко говоря, в упадке. Как вы думаете, может ли на это как-то повлиять на исход выборов в США?— Соединенные Штаты на протяжении всей моей жизни всегда считались местом, которое занимает чрезмерное положение, — его движения чрезмерны, корпорации обладают чрезмерной властью и так далее. Они всегда были источником нестабильности. Я не ожидаю, что будет по-другому. Может быть, новый президент сможет реформировать это место, но я думаю, что это гигантская, чудовищная задача.После урагана "Катрина" мне кажется очевидным, что Соединенные Штаты утратили способность помогать самим себе. А что касается империи и осуществления власти в империи, то они могут делать только негативные вещи. Они больше не могут строить, у них есть только способность противостоять попыткам других людей построить свои нации – с помощью желтых, цветных революций и прочего.Экономисты могут сказать, что прибыль в США достигла своего предела. Когда это происходит, общество начинает поедать само себя. И такие великолепные институты, как корпорация Boeing, сейчас находятся на грани распада, потому что пределы рентабельности достигнуты. Таково понимание. Другими словами, США пожирают самих себя. В Соединенном Королевстве, как мне теперь очевидно, наживаются на человеческом теле, потому что у них есть данные, очень полные и жизненно важные данные о своем населении со времен COVID-19 и введения того, что они называют Национальной службой здравоохранения. Так что теперь они превращают в прибыль свои собственные тела как единственную оставшуюся подходящую область.Так что, знаете, — это судьба, что великие цивилизации Китай, Индия и Россия сошлись в демографическом центре мира. И я думаю, что это хорошо.— По крайней мере, есть хоть какая-то надежда, потому что картина, которую вы описали, очень мрачна для Запада.— Австралия в чем-то очень похожа на Российскую Федерацию. Она изобилует богатствами. У нее есть свой собственный континент. На нем живет очень мало людей — 26 миллионов человек. У нее есть свои границы. Он омывается Индийским океаном, через который проходят важнейшие стратегические коммуникации Индонезии, Китая, Индии, Пакистана, Аравийского полуострова, всей Африки. Он также охватывает великий Южный океан, Тасманово море, Тихий океан, Коралловое море и Торресов пролив. Эта территория изобилует богатством и ответственностью, но в ней проживает всего 26 миллионов человек.Российская Федерация похожа на нас тем, что у нее есть огромные территории, огромные богатства и огромная ответственность. Но людей мало. Тем не менее культура России — это культура-долгожитель, которая то и дело подвергалась испытаниям, но выстояла и процветала после этих испытаний. Австралия молода, и сейчас ей предстоит пройти испытание на прочность, сможет ли она выстоять в нынешних условиях упадка империи, желающей обладать всеми богатствами Австралии на правах вассала.— Джон, каким вы видите будущее наших государств, которые так похожи друг на друга? Есть ли у нас будущее?– О, безусловно. Запомнилась фраза: "Безопасность Австралии находится внутри Азии". Австралия не отталкивается от Азии, в находится внутри нее. И Азия является главной составной частью БРИКС — конечно, с такими гигантами, как Китай, но также с Индонезией, Малайзией, Таиландом, которые просят присоединиться. Мы тоже находимся в Азии. У нас есть все ресурсы, которые мы можем предоставить. У нас есть ресурсы, с которыми мы можем вести бизнес. Мы уже ведем бизнес с Индией, Китаем. Мы можем развивать промышленность. Наше будущее — это восход, это не закат.— Как вы думаете, сможет ли Джулиан посетить Россию в будущем?— Он отправился в путешествие по Транссибирской магистрали около 30 лет назад. Я не помню подробностей. Что ждет Джулиана в будущем, я просто не знаю. И у меня будут ужасные неприятности, если я буду рассуждать об этом. Джулиан сказал бы: "О чем ты вообще говоришь?"— Вы упомянули, что ожидаете цветную революцию уже в этом году. Ожидаете ли вы, что Запад не признает результаты выборов в Грузии и будет разжигать протесты против правящей партии?— Они просто всегда делают все негативное. Они никогда не делают ничего позитивного. Я был в Соединенных Штатах, много и часто, и это нелепое правительство, которое кажется чем-то вроде черной комедии. Они говорят глупые вещи и постулируют возможности, которые для них невозможны. Авианосные ударные группы 1950-х годов больше не являются способом проецирования силы. Теперь это способ подвергнуть опасности жизни пяти тысяч человек — именно столько человек на одном авианосце. Недавно один из них оказался в Красном море. Ему пришлось убегать от "Ансар Аллах". И это даже не государство. Это негосударственный субъект, защищающий, как может, палестинский народ от истребления. А авианосная боевая группа вынуждена была бежать, опасаясь быть потопленной. Я имею в виду, это просто смешно. Все это — черная комедия.Убивают так много людей, что нельзя не расстроиться. В остальном можно просто смеяться. Господин Блинкен едет на Аляску и грубит китайским делегатам — это просто смешно. Кем он себя возомнил? Он не может вежливо разговаривать с такой великой цивилизацией, как Китай. Он не может смягчить свои комментарии, чтобы приспособиться к пониманию того, как поступают китайцы. Ведь это самая простая вещь в мире. Культурный человек — это человек, который может распознать культуру в другом человеке. Китайцы любят гармонию. Индийцы — они терпимы, потому что признают много путей к просветлению. Японцы верят в синто, они перфекционисты, и у них очень строгий социальный кодекс. Модернистские страны, такие как моя, Австралия, забывают, что, общаясь с представителями других культур, вы должны быть умеренными, чтобы общаться. Так и происходит, когда я разговариваю с русскими. Я нахожу русских людьми очень теплыми. Я считаю, что если вы хорошо к ним относитесь, то и они будут хорошо относиться к вам. Но если вы будете критиковать их и пытаться командовать, что им делать и говорить, то русские скажут: "Ну все, с тобой покончено, до свидания. Не возвращайся".Есть два учреждения, которыми я действительно восхищаюсь. Одно из них — российский МИД. И особенно я восхищаюсь Примаковым, который в худшие времена сохранил министерство иностранных дел, сумел получить достаточно денег и не дал его развалить. И еще одно — "Росатом". Это великолепные институты. Почему эти люди в Соединенных Штатах даже на долю секунды могут подумать о том, чтобы развалить такие великолепные человеческие достижения? Почему? Они что, дьяволы на земле? Я этого не понимаю. Я думаю, что они дьяволы. Я не думаю, что они люди.— Многие считают, что Джулиан — один из самых выдающихся защитников гражданских прав и свободы слова в этом столетии. Есть ли еще люди этого поколения, которые занимаются подобной работой и которыми вы восхищаетесь?— Есть так много хороших людей, использующих техники, которые Джулиан впервые применил, впервые ввел в игру. Очень много хороших людей. Но я не хочу их называть. А еще полностью изменилась структура распространения информации и того, как она становится знанием. Это вопрос общества. Знания и институты, которые распространяют новости и информацию, полностью изменились. Джо Роган отлично справляется со своей работой. Думаю, его программу смотрят 40 миллионов человек. Наверное, прошло 50 лет с тех пор, как у медиачемпиона была такая аудитория. Интервью Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным, я думаю, первоначально собрало миллиард зрителей. Вчера я слышал, что сейчас набралось уже два миллиарда просмотров. Это ошеломляет. И CBC, ABC, MSNBC, MSN, все эти агентства из нескольких букв — они не смогут добиться такого, даже если собрать их всех в одном месте.

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975719787.html

https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html

https://ria.ru/20240930/pase-1975520909.html

https://ria.ru/20240913/svoboda-1972429885.html

https://ria.ru/20240818/zelenaya_partiya_ssha-1966836428.html

https://ria.ru/20240703/assanzh-1957185512.html

https://ria.ru/20240627/assanzh-1955643675.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955707373.html

https://ria.ru/20241010/smi-1977330729.html

https://ria.ru/20241024/yemen-1979692194.html

https://ria.ru/20241029/volodin-1980631989.html

https://ria.ru/20241002/karlson-1975947699.html

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