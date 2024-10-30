https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html

Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"

Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.10.2024

Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"

Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T09:26

2024-10-30T09:26

2024-10-30T09:59

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, в этот период уходов рейсов на запасные аэродромы не было, сообщили РИА Новости в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 30 октября, на работу аэропорта "Шереметьево" вводили временные ограничения. Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы. В этот период "уходов" рейсов, следовавших в Шереметьево, на запасные аэродромы не было", - сообщили в Росавиации.Там добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.Представитель "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что в настоящее время аэропорт работает штатно.

https://ria.ru/20241023/zakharova-1979640444.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество