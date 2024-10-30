https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.10.2024
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"
Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:26
2024-10-30T09:26
2024-10-30T09:59
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104050_0:135:3159:1912_1920x0_80_0_0_281e0509633fb873725dafc4e2cfc7b1.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, в этот период уходов рейсов на запасные аэродромы не было, сообщили РИА Новости в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 30 октября, на работу аэропорта "Шереметьево" вводили временные ограничения. Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы. В этот период "уходов" рейсов, следовавших в Шереметьево, на запасные аэродромы не было", - сообщили в Росавиации.Там добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.Представитель "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что в настоящее время аэропорт работает штатно.
https://ria.ru/20241023/zakharova-1979640444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875104050_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_a6084b3ffd91bb1cb67b62552c2afb9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"
Росавиация: в "Шереметьево" утром ввели ограничения для безопасности полетов
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, в этот период уходов рейсов на запасные аэродромы не было, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 30 октября, на работу аэропорта "Шереметьево" вводили временные ограничения. Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы. В этот период "уходов" рейсов, следовавших в Шереметьево, на запасные аэродромы не было", - сообщили в Росавиации.
Там добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
Представитель "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что в настоящее время аэропорт работает штатно.