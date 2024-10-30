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Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.10.2024
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09:26 30.10.2024 (обновлено: 09:59 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/sheremetevo-1980839627.html
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево" - РИА Новости, 30.10.2024
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"
Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T09:26
2024-10-30T09:59
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, в этот период уходов рейсов на запасные аэродромы не было, сообщили РИА Новости в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 30 октября, на работу аэропорта "Шереметьево" вводили временные ограничения. Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы. В этот период "уходов" рейсов, следовавших в Шереметьево, на запасные аэродромы не было", - сообщили в Росавиации.Там добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.Представитель "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что в настоящее время аэропорт работает штатно.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Росавиация прокомментировала временные ограничения рейсов в "Шереметьево"

Росавиация: в "Шереметьево" утром ввели ограничения для безопасности полетов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" утром в среду около 40 минут не принимал и не отправлял авиарейсы из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов, в этот период уходов рейсов на запасные аэродромы не было, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 30 октября, на работу аэропорта "Шереметьево" вводили временные ограничения. Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы. В этот период "уходов" рейсов, следовавших в Шереметьево, на запасные аэродромы не было", - сообщили в Росавиации.
Там добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
Представитель "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что в настоящее время аэропорт работает штатно.
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