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Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда - РИА Новости, 30.10.2024
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05:07 30.10.2024 (обновлено: 09:49 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/semi-1980821841.html
Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда
Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда - РИА Новости, 30.10.2024
Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда
Во втором квартале 2024 года доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума, следует из... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:07
2024-10-30T09:49
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Во втором квартале 2024 года доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в апреле-июне доля таких домохозяйств составила 4,9 процента против 3,9 процента кварталом ранее и 3,4 процента во втором квартале 2023-го. Нынешний показатель стал максимальным начиная с первого квартала 2016 года (более ранних квартальных данных в открытом доступе нет). Близких к 4,9 процента значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия. До этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019-м (3,5 процента) и 2023-м (3,4 процента). Во втором квартале выросла и доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, — на 0,3 процентного пункта за год, до 37,4 процента. В то же время тех, у кого возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на процентный пункт — 47,6 процента. А тех, кому денег хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было десять процентов (против 10,8 процента за аналогичный период прошлого года) — это минимальное значение с начала 2016 года. При этом во втором квартале не было семей, которым не хватает денег на еду. По последним данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6 процента в годовом выражении против 6,4 процента в первом.
https://ria.ru/20241029/ekonomika-1980651891.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда

Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума

© iStock.com / LumineImagesМама с детьми возле банкомата
Мама с детьми возле банкомата - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / LumineImages
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Во втором квартале 2024 года доля российских семей, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в апреле-июне доля таких домохозяйств составила 4,9 процента против 3,9 процента кварталом ранее и 3,4 процента во втором квартале 2023-го. Нынешний показатель стал максимальным начиная с первого квартала 2016 года (более ранних квартальных данных в открытом доступе нет).
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Близких к 4,9 процента значений не было и в целом за год как минимум последние два десятилетия. До этого самая высокая доля таких домохозяйств наблюдалась в 2019-м (3,5 процента) и 2023-м (3,4 процента).
Во втором квартале выросла и доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи, — на 0,3 процентного пункта за год, до 37,4 процента.
В то же время тех, у кого возникают сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на процентный пункт — 47,6 процента. А тех, кому денег хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, во втором квартале было десять процентов (против 10,8 процента за аналогичный период прошлого года) — это минимальное значение с начала 2016 года.
При этом во втором квартале не было семей, которым не хватает денег на еду.
По последним данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале составил 9,6 процента в годовом выражении против 6,4 процента в первом.
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