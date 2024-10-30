https://ria.ru/20241030/sekretar-1980910887.html
Секретарь: миссии ОП РФ способствовали развитию стандартов наблюдения
Секретарь: миссии ОП РФ способствовали развитию стандартов наблюдения - РИА Новости, 30.10.2024
Секретарь: миссии ОП РФ способствовали развитию стандартов наблюдения
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева считает, что мониторинговые миссии, реализованные в 2023 году силами ОП РФ, способствовали... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:07
2024-10-30T14:07
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева считает, что мониторинговые миссии, реализованные в 2023 году силами ОП РФ, способствовали развитию стандартов наблюдения, повышению уровня электоральной экспертизы и укреплению связей по линии общественных институтов. "Реализованные в 2023 году силами Общественной палаты Российской Федерации мониторинговые миссии способствовали как развитию стандартов наблюдения и повышению уровня электоральной экспертизы, так и укреплению связей по линии общественных институтов, связей российских и международных экспертов, в том числе международных наблюдателей", - рассказала Михеева, чьи слова приводятся в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году", который имеется в распоряжении РИА Новости. Михеева уточнила, что ОП РФ рассматривает свою деятельность по развертыванию наблюдательных миссий на выборах за рубежом как продвижение российского формата международного наблюдения, а также как эффективный инструмент налаживания контактов с представителями гражданского общества в странах наблюдения. "Убеждена, что дальнейшее развитие института международного общественного наблюдения лежит в русле решения одной из важнейших задач по расширению общественной дипломатии. Рассчитываю, что второй доклад будет способствовать активизации научной и аналитической деятельности по данному направлению, найдет применение в академической и экспертной среде", - дополнила секретарь ОП РФ. С 2012 года ОП РФ вместе с общественными палатами субъектов Российской Федерации ведет работу по наблюдению за выборами и референдумами в России и за рубежом. В рамках деятельности по наблюдению за электоральными процессами в VII составе Общественной палаты Российской Федерации (2020-2023 годы) был создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, работа которого продолжается в VIII составе (2023-2026 годы). Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.
https://ria.ru/20241030/doklad-1980910131.html
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россия, москва, лидия михеева, общественная палата рф
Россия, Москва, Лидия Михеева, Общественная палата РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия Михеева считает, что мониторинговые миссии, реализованные в 2023 году силами ОП РФ, способствовали развитию стандартов наблюдения, повышению уровня электоральной экспертизы и укреплению связей по линии общественных институтов.
"Реализованные в 2023 году силами Общественной палаты Российской Федерации мониторинговые миссии способствовали как развитию стандартов наблюдения и повышению уровня электоральной экспертизы, так и укреплению связей по линии общественных институтов, связей российских и международных экспертов, в том числе международных наблюдателей", - рассказала Михеева, чьи слова приводятся в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Михеева уточнила, что ОП РФ рассматривает свою деятельность по развертыванию наблюдательных миссий на выборах за рубежом как продвижение российского формата международного наблюдения, а также как эффективный инструмент налаживания контактов с представителями гражданского общества в странах наблюдения.
"Убеждена, что дальнейшее развитие института международного общественного наблюдения лежит в русле решения одной из важнейших задач по расширению общественной дипломатии. Рассчитываю, что второй доклад будет способствовать активизации научной и аналитической деятельности по данному направлению, найдет применение в академической и экспертной среде", - дополнила секретарь ОП РФ.
С 2012 года ОП РФ вместе с общественными палатами субъектов Российской Федерации ведет работу по наблюдению за выборами и референдумами в России и за рубежом. В рамках деятельности по наблюдению за электоральными процессами в VII составе Общественной палаты Российской Федерации (2020-2023 годы) был создан Координационный совет по общественному контролю за голосованием, работа которого продолжается в VIII составе (2023-2026 годы).
Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве
1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.