Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию
"Страна": украинцы столкнулись со сбоями в GPS, который находит их в Белоруссии
© iStock.com / bruevГомельский областной драматический театр, Гомель, Беларусь
© iStock.com / bruev
Гомельский областной драматический театр, Гомель, Беларусь. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание "Страна.ua".
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"Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района", — говорится в материале.
Указывается, что телефоны сами меняют сведения о своем местоположении уже несколько дней подряд.
"Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка", — пожаловалась местная жительница.
Сообщается, что у тех людей, чья геопозиция изменилась на белорусскую, автоматически перевелись часы на местное время на час вперед, из-за чего люди "уехали по делам или на работу слишком рано".
По данным издания, это связано с работой РЭБ, которая нарушает корректную работу определения местонахождения устройств из-за сбоя в работе GPS-навигации.
"РЭБ меняет координаты — когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто "теряются"", — заявил военнослужащий сил ПВО Украины, отметив, что такой сбой может устроить только мощная установка.
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