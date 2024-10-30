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Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию - РИА Новости, 30.10.2024
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04:13 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sboy-1980819544.html
Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию
Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию - РИА Новости, 30.10.2024
Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию
Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:13
2024-10-30T04:13
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание "Страна.ua"."Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района", — говорится в материале.Указывается, что телефоны сами меняют сведения о своем местоположении уже несколько дней подряд."Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка", — пожаловалась местная жительница.Сообщается, что у тех людей, чья геопозиция изменилась на белорусскую, автоматически перевелись часы на местное время на час вперед, из-за чего люди "уехали по делам или на работу слишком рано".По данным издания, это связано с работой РЭБ, которая нарушает корректную работу определения местонахождения устройств из-за сбоя в работе GPS-навигации."РЭБ меняет координаты — когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто "теряются"", — заявил военнослужащий сил ПВО Украины, отметив, что такой сбой может устроить только мощная установка.
https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html
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в мире, киевская область, белоруссия, гомель, страна.ua, gps
В мире, Киевская область, Белоруссия, Гомель, Страна.ua, GPS
Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию

"Страна": украинцы столкнулись со сбоями в GPS, который находит их в Белоруссии

© iStock.com / bruevГомельский областной драматический театр, Гомель, Беларусь
Гомельский областной драматический театр, Гомель, Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / bruev
Гомельский областной драматический театр, Гомель, Беларусь. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района", — говорится в материале.
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Указывается, что телефоны сами меняют сведения о своем местоположении уже несколько дней подряд.
"Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка", — пожаловалась местная жительница.
Сообщается, что у тех людей, чья геопозиция изменилась на белорусскую, автоматически перевелись часы на местное время на час вперед, из-за чего люди "уехали по делам или на работу слишком рано".
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По данным издания, это связано с работой РЭБ, которая нарушает корректную работу определения местонахождения устройств из-за сбоя в работе GPS-навигации.
"РЭБ меняет координаты — когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто "теряются"", — заявил военнослужащий сил ПВО Украины, отметив, что такой сбой может устроить только мощная установка.
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