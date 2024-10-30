https://ria.ru/20241030/sboy-1980819544.html

Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию

Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию - РИА Новости, 30.10.2024

Жителей Киевской области закинуло в Белоруссию

Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:13

2024-10-30T04:13

2024-10-30T04:13

в мире

киевская область

белоруссия

гомель

страна.ua

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Многие жители северной части Киевской области внезапно "переселились" в Белоруссию из-за проблем с геолокацией, сообщает издание "Страна.ua"."Изменение геопозиции в мобильных телефонах на Гомель и Мозырь обнаружили, в частности, жители нескольких сел Вышгородского района", — говорится в материале.Указывается, что телефоны сами меняют сведения о своем местоположении уже несколько дней подряд."Моя геолокация изменилась на Мозырь. По Google-карте, я нахожусь на улице Ленина, неподалеку от Мозырского замка", — пожаловалась местная жительница.Сообщается, что у тех людей, чья геопозиция изменилась на белорусскую, автоматически перевелись часы на местное время на час вперед, из-за чего люди "уехали по делам или на работу слишком рано".По данным издания, это связано с работой РЭБ, которая нарушает корректную работу определения местонахождения устройств из-за сбоя в работе GPS-навигации."РЭБ меняет координаты — когда глушится сигнал, они сбиваются. Расчет такой, что, когда ракета или дрон летит на цель, а на месте нет соответствующих координат, они просто "теряются"", — заявил военнослужащий сил ПВО Украины, отметив, что такой сбой может устроить только мощная установка.

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980474981.html

https://ria.ru/20240505/gps-1943928421.html

https://ria.ru/20241021/sakhalin-1979052776.html

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в мире, киевская область, белоруссия, гомель, страна.ua, gps