Блинкен объяснил введение новых санкций
Блинкен: новые санкции введены против тех, кто поддерживает конфликт на Украине
© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России", - сказал Блинкен.
Санкции также коснулись нескольких компаний из КНР, которые, по заявлению США, якобы поставляют России товары двойного назначения, восполняя критические пробелы в российском военно-промышленном комплексе, а также лиц и организаций, связанных с поддержкой российской оборонной промышленности правительством Белоруссии.
Министерство финансов США ввело ограничения в отношении сетей компаний, занимающихся обходом санкций через третьи страны, а также против российских производителей и импортеров, обеспечивающих поставки в интересах военно-промышленного комплекса РФ.
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Министерство торговли добавило в свой черный список 40 компаний и расширило контроль за еще 50 организациями для борьбы с поставками в Россию чувствительных категорий товаров. Были также введены ограничения на экспорт дополнительных прекурсоров для химических веществ в Россию и Белоруссию, чтобы противодействовать якобы использованию Россией средств подавления беспорядков и других химических веществ на поле боя в Украине.
"Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить сети, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс, где бы они ни находились", - подчеркнул Блинкен.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.