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Блинкен объяснил введение новых санкций - РИА Новости, 30.10.2024
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17:38 30.10.2024 (обновлено: 17:50 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980975804.html
Блинкен объяснил введение новых санкций
Блинкен объяснил введение новых санкций - РИА Новости, 30.10.2024
Блинкен объяснил введение новых санкций
Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T17:38
2024-10-30T17:50
сша
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России", - сказал Блинкен.Санкции также коснулись нескольких компаний из КНР, которые, по заявлению США, якобы поставляют России товары двойного назначения, восполняя критические пробелы в российском военно-промышленном комплексе, а также лиц и организаций, связанных с поддержкой российской оборонной промышленности правительством Белоруссии.Министерство финансов США ввело ограничения в отношении сетей компаний, занимающихся обходом санкций через третьи страны, а также против российских производителей и импортеров, обеспечивающих поставки в интересах военно-промышленного комплекса РФ.Министерство торговли добавило в свой черный список 40 компаний и расширило контроль за еще 50 организациями для борьбы с поставками в Россию чувствительных категорий товаров. Были также введены ограничения на экспорт дополнительных прекурсоров для химических веществ в Россию и Белоруссию, чтобы противодействовать якобы использованию Россией средств подавления беспорядков и других химических веществ на поле боя в Украине."Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить сети, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс, где бы они ни находились", - подчеркнул Блинкен.В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241030/zakharova-1980970373.html
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
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сша, украина, в мире, энтони блинкен, россия, белоруссия, владимир путин, государственный департамент сша
США, Украина, В мире, Энтони Блинкен, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Государственный департамент США
Блинкен объяснил введение новых санкций

Блинкен: новые санкции введены против тех, кто поддерживает конфликт на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России", - сказал Блинкен.
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Вчера, 17:20
Санкции также коснулись нескольких компаний из КНР, которые, по заявлению США, якобы поставляют России товары двойного назначения, восполняя критические пробелы в российском военно-промышленном комплексе, а также лиц и организаций, связанных с поддержкой российской оборонной промышленности правительством Белоруссии.
Министерство финансов США ввело ограничения в отношении сетей компаний, занимающихся обходом санкций через третьи страны, а также против российских производителей и импортеров, обеспечивающих поставки в интересах военно-промышленного комплекса РФ.
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25 октября, 13:06
Министерство торговли добавило в свой черный список 40 компаний и расширило контроль за еще 50 организациями для борьбы с поставками в Россию чувствительных категорий товаров. Были также введены ограничения на экспорт дополнительных прекурсоров для химических веществ в Россию и Белоруссию, чтобы противодействовать якобы использованию Россией средств подавления беспорядков и других химических веществ на поле боя в Украине.
"Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить сети, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс, где бы они ни находились", - подчеркнул Блинкен.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Замминистра финансов США обсудит в Лондоне усиление антироссийских санкций
12 октября, 03:45
 
СШАУкраинаВ миреЭнтони БлинкенРоссияБелоруссияВладимир ПутинГосударственный департамент США
 
 
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