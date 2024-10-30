https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980975804.html

Блинкен объяснил введение новых санкций

Блинкен объяснил введение новых санкций - РИА Новости, 30.10.2024

Блинкен объяснил введение новых санкций

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:38

2024-10-30T17:38

2024-10-30T17:50

сша

украина

в мире

энтони блинкен

россия

белоруссия

владимир путин

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948050536_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_ef12f2d46233f75c71b226560ea47cda.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты в среду ввели санкции против почти 400 физических и юридических лиц за их содействие "незаконной агрессии России против Украины", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России", - сказал Блинкен.Санкции также коснулись нескольких компаний из КНР, которые, по заявлению США, якобы поставляют России товары двойного назначения, восполняя критические пробелы в российском военно-промышленном комплексе, а также лиц и организаций, связанных с поддержкой российской оборонной промышленности правительством Белоруссии.Министерство финансов США ввело ограничения в отношении сетей компаний, занимающихся обходом санкций через третьи страны, а также против российских производителей и импортеров, обеспечивающих поставки в интересах военно-промышленного комплекса РФ.Министерство торговли добавило в свой черный список 40 компаний и расширило контроль за еще 50 организациями для борьбы с поставками в Россию чувствительных категорий товаров. Были также введены ограничения на экспорт дополнительных прекурсоров для химических веществ в Россию и Белоруссию, чтобы противодействовать якобы использованию Россией средств подавления беспорядков и других химических веществ на поле боя в Украине."Мы продолжим использовать все доступные инструменты, чтобы разрушить сети, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс, где бы они ни находились", - подчеркнул Блинкен.В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241030/zakharova-1980970373.html

https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

https://ria.ru/20241012/sanktsii-1977704327.html

сша

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, энтони блинкен, россия, белоруссия, владимир путин, государственный департамент сша