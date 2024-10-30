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Сенатор оценил угрозы от антироссийских санкций - РИА Новости, 30.10.2024
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04:34 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980820352.html
Сенатор оценил угрозы от антироссийских санкций
Сенатор оценил угрозы от антироссийских санкций - РИА Новости, 30.10.2024
Сенатор оценил угрозы от антироссийских санкций
России западные санкции уже не страшны, от них "ни жарко, ни холодно", заявил в интервью РИА Новости сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:34
2024-10-30T04:34
сергей карякин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. России западные санкции уже не страшны, от них "ни жарко, ни холодно", заявил в интервью РИА Новости сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин. По его мнению, Запад не признает Крым частью РФ и под этим предлогом вводит санкции. "Им это очень удобно и выгодно, поэтому отказываться от этого они точно не будут. Но, я считаю, России санкции уже не страшны, потому что уже все возможные санкции были наложены, и нам от них ни жарко, ни холодно", - сказал Карякин. Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
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сергей карякин, совет федерации рф, сергей цеков, дмитрий медведев, россия
Сергей Карякин, Совет Федерации РФ, Сергей Цеков, Дмитрий Медведев, Россия
Сенатор оценил угрозы от антироссийских санкций

Сенатор Карякин заявил, что от санкций против России ни жарко, ни холодно

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин
Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. России западные санкции уже не страшны, от них "ни жарко, ни холодно", заявил в интервью РИА Новости сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин.
По его мнению, Запад не признает Крым частью РФ и под этим предлогом вводит санкции.
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"Им это очень удобно и выгодно, поэтому отказываться от этого они точно не будут. Но, я считаю, России санкции уже не страшны, потому что уже все возможные санкции были наложены, и нам от них ни жарко, ни холодно", - сказал Карякин.
Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Сергей КарякинСовет Федерации РФСергей ЦековДмитрий МедведевРоссия
 
 
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