Сенатор оценил угрозы от антироссийских санкций
Сенатор Карякин заявил, что от санкций против России ни жарко, ни холодно
Сенатор РФ, гроссмейстер Сергей Карякин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. России западные санкции уже не страшны, от них "ни жарко, ни холодно", заявил в интервью РИА Новости сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин.
По его мнению, Запад не признает Крым частью РФ и под этим предлогом вводит санкции.
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"Им это очень удобно и выгодно, поэтому отказываться от этого они точно не будут. Но, я считаю, России санкции уже не страшны, потому что уже все возможные санкции были наложены, и нам от них ни жарко, ни холодно", - сказал Карякин.
Ранее депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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