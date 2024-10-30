https://ria.ru/20241030/sandu-1980954947.html
Санду заявила о возможных перестановках в правительстве Молдавии
Санду заявила о возможных перестановках в правительстве Молдавии - РИА Новости, 30.10.2024
Санду заявила о возможных перестановках в правительстве Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду взяла на себя обязательство провести перестановки в правительстве, министры приняли это к сведению, заявил в среду глава... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:30
2024-10-30T16:30
2024-10-30T16:30
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду взяла на себя обязательство провести перестановки в правительстве, министры приняли это к сведению, заявил в среду глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ. Санду в понедельник заявила, что до конца года в правительстве могут пройти перестановки. При этом она не уточнила, кому из министров может грозить отставка. "Мы внимательно следили за этими заявлениями, прозвучавшими в ходе дебатов на общественном телевидении. Это было четкое обязательство главы государства о необходимости изменений в правительстве. Эти слова были услышаны и правительством", - заявил Водэ на брифинге. Он отметил, что премьер-министр Дорин Речан выступит с официальными заявлениями, когда настанет подходящий момент. Однако решения о перестановках будут приняты только после консультаций на уровне руководства страны.
https://ria.ru/20241030/mid-1980898305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, дорин речан, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Дорин Речан, Выборы в Молдавии — 2024
Санду заявила о возможных перестановках в правительстве Молдавии
Санду взяла на себя обязательство провести перестановки в правительстве Молдавии
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду взяла на себя обязательство провести перестановки в правительстве, министры приняли это к сведению, заявил в среду глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ.
Санду в понедельник заявила, что до конца года в правительстве могут пройти перестановки. При этом она не уточнила, кому из министров может грозить отставка.
"Мы внимательно следили за этими заявлениями, прозвучавшими в ходе дебатов на общественном телевидении. Это было четкое обязательство главы государства о необходимости изменений в правительстве. Эти слова были услышаны и правительством", - заявил Водэ на брифинге.
Он отметил, что премьер-министр Дорин Речан
выступит с официальными заявлениями, когда настанет подходящий момент. Однако решения о перестановках будут приняты только после консультаций на уровне руководства страны.