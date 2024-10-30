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Минпросвещения ответило на предложение об обучении в школах самозащите - РИА Новости, 30.10.2024
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03:32 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/samozaschita-1980818519.html
Минпросвещения ответило на предложение об обучении в школах самозащите
Минпросвещения ответило на предложение об обучении в школах самозащите - РИА Новости, 30.10.2024
Минпросвещения ответило на предложение об обучении в школах самозащите
Школьники могут изучать элементы самозащиты в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры, следует из ответа Минпросвещения на обращение депутата ГД Анны... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:32
2024-10-30T03:32
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Школьники могут изучать элементы самозащиты в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры, следует из ответа Минпросвещения на обращение депутата ГД Анны Скрозниковой ("Новые люди"). Ранее Скрозникова отправила в Минпросвещения запрос с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов. "Получен ответ из Минпросвещения РФ… Из ответа следует, что в настоящее время возможно включение обязательных и вариативных модулей в программу учебного предмета "Физическая культура", что обеспечивает гибкий подход к преподаванию. Элементы самозащиты можно включить в изучение модуля "Самбо", - сообщила РИА Новости пресс-служба Скрозниковой. Прикладное значение модуля "Самбо" обеспечивает приобретение школьниками навыков самозащиты и профилактики травматизма, уточнили в ней. "Минпросвещения отмечает, что решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама образовательная организация, исходя из традиций и климатических особенностей конкретного региона, материально-технических и иных условий образовательной организации, потребностей и интересов обучающихся и их родителей", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, в рамках изучения "Основ безопасности и защиты Родины" обучающиеся учатся распознавать угрозы, избегать опасность, нейтрализовывать конфликты. "Вид спорта для вариативного модуля профессиональная образовательная организация выбирает самостоятельно в зависимости от наличия необходимых условий и материально-технического оснащения из числа представленных в ФООП на уровне среднего общего образования. Среди них: самбо, дзюдо, спортивная борьба, ушу, киокусинкай", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20241026/shkolnik-1980279459.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Минпросвещения ответило на предложение об обучении в школах самозащите

Минпросвещения: школьники могут учиться самозащите на уроках физкультуры

© Фото : федеральный оператор ГТОЭкспериментальное выполнение норматива ГТО - самбо
Экспериментальное выполнение норматива ГТО - самбо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : федеральный оператор ГТО
Экспериментальное выполнение норматива ГТО - самбо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Школьники могут изучать элементы самозащиты в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры, следует из ответа Минпросвещения на обращение депутата ГД Анны Скрозниковой ("Новые люди").
Ранее Скрозникова отправила в Минпросвещения запрос с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов.
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"Получен ответ из Минпросвещения РФ… Из ответа следует, что в настоящее время возможно включение обязательных и вариативных модулей в программу учебного предмета "Физическая культура", что обеспечивает гибкий подход к преподаванию. Элементы самозащиты можно включить в изучение модуля "Самбо", - сообщила РИА Новости пресс-служба Скрозниковой.
Прикладное значение модуля "Самбо" обеспечивает приобретение школьниками навыков самозащиты и профилактики травматизма, уточнили в ней.
"Минпросвещения отмечает, что решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама образовательная организация, исходя из традиций и климатических особенностей конкретного региона, материально-технических и иных условий образовательной организации, потребностей и интересов обучающихся и их родителей", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках изучения "Основ безопасности и защиты Родины" обучающиеся учатся распознавать угрозы, избегать опасность, нейтрализовывать конфликты.
"Вид спорта для вариативного модуля профессиональная образовательная организация выбирает самостоятельно в зависимости от наличия необходимых условий и материально-технического оснащения из числа представленных в ФООП на уровне среднего общего образования. Среди них: самбо, дзюдо, спортивная борьба, ушу, киокусинкай", - заключается в сообщении.
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