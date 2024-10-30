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МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех" - РИА Новости, 30.10.2024
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06:20 30.10.2024 (обновлено: 09:44 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html
МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех"
МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех" - РИА Новости, 30.10.2024
МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех"
Прошедший в Казани саммит БРИКС увенчался полным успехом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с заместительем главы российского МИД Андреем... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:20
2024-10-30T09:44
казань
россия
китай
ван и (политик)
андрей руденко
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Прошедший в Казани саммит БРИКС увенчался полным успехом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с заместительем главы российского МИД Андреем Руденко."Этот саммит не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга, чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации", — сказал китайский дипломат.Говоря об отношениях Москвы и Пекина, Ван И отметил, что они сохраняют здоровую и стабильную динамику и это отвечает общим интересам двух стран и их народов. Китай удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.Руденко со своей стороны поблагодарил Ван И за то, что тот нашел время для встречи в своем напряженном графике. Он также напомнил, что китайский министр в этом году пять раз встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, что эти контакты продолжатся."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной, третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", — добавил Руденко.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241029/mid-1980667299.html
https://ria.ru/20241028/briks-1980587021.html
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казань, россия, китай, ван и (политик), андрей руденко, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Казань, Россия, Китай, Ван И (политик), Андрей Руденко, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех"

Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Прошедший в Казани саммит БРИКС увенчался полным успехом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с заместительем главы российского МИД Андреем Руденко.
"Этот саммит не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга, чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации", — сказал китайский дипломат.
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Говоря об отношениях Москвы и Пекина, Ван И отметил, что они сохраняют здоровую и стабильную динамику и это отвечает общим интересам двух стран и их народов. Китай удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.
Руденко со своей стороны поблагодарил Ван И за то, что тот нашел время для встречи в своем напряженном графике. Он также напомнил, что китайский министр в этом году пять раз встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, что эти контакты продолжатся.
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"Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной, третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", — добавил Руденко.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
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КазаньРоссияКитайВан И (политик)Андрей РуденкоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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