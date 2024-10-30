https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html

МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех"

МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех" - РИА Новости, 30.10.2024

МИД Китая оценил саммит БРИКС в Казани словами "полный успех"

Прошедший в Казани саммит БРИКС увенчался полным успехом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с заместительем главы российского МИД Андреем... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:20

2024-10-30T06:20

2024-10-30T09:44

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ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Прошедший в Казани саммит БРИКС увенчался полным успехом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с заместительем главы российского МИД Андреем Руденко."Этот саммит не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга, чтобы они смогли сыграть свою важную и конструктивную роль в стабилизации текущей международной ситуации", — сказал китайский дипломат.Говоря об отношениях Москвы и Пекина, Ван И отметил, что они сохраняют здоровую и стабильную динамику и это отвечает общим интересам двух стран и их народов. Китай удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.Руденко со своей стороны поблагодарил Ван И за то, что тот нашел время для встречи в своем напряженном графике. Он также напомнил, что китайский министр в этом году пять раз встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым, и выразил надежду, что эти контакты продолжатся."Вы совершенно правы, когда сказали о том, что наши отношения в последние годы находятся на наивысшем периоде их развития, это наилучший период в истории отношений между Россией и Китаем. Основой этих отношений являются контакты между нашими лидерами, буквально на днях в Казани состоялся их очередной, третий контакт в этом году, в ходе которого были достигнуты важные договоренности", — добавил Руденко.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241029/mid-1980667299.html

https://ria.ru/20241028/briks-1980587021.html

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