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В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб - РИА Новости, 30.10.2024
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06:01 30.10.2024 (обновлено: 07:59 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html
В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб
В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб - РИА Новости, 30.10.2024
В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб
Следователи устанавливают связь фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:01
2024-10-30T07:59
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают связь фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) с сотрудниками иностранных спецслужб, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.&quot;В настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата &quot;Легион 18&quot;, в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции&quot;, — сказано в документах.Из документов также следует, что фигуранты тщательно планировали преступление, "используя конспиративную связь посредством переписки в закрытом чате мобильного мессенджера".О задержании и аресте трех человек стало известно осенью прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что задержанных подозревают в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.Ранее сообщалось, что одному из фигурантов дела также вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершеннее организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также организацию экстремистского сообщества.
https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974967812.html
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происшествия
Происшествия
В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб

СК изучает след зарубежных спецслужб в деле о попытке взрыва общежития РУДН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают связь фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) с сотрудниками иностранных спецслужб, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"В настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата "Легион 18", в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции", — сказано в документах.

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Из документов также следует, что фигуранты тщательно планировали преступление, "используя конспиративную связь посредством переписки в закрытом чате мобильного мессенджера".
О задержании и аресте трех человек стало известно осенью прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что задержанных подозревают в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что одному из фигурантов дела также вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершеннее организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также организацию экстремистского сообщества.
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