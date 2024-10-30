https://ria.ru/20241030/rudn-1980824859.html

В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб

В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб - РИА Новости, 30.10.2024

В деле о попытке взрыва общежития РУДН проверяют след зарубежных спецслужб

Следователи устанавливают связь фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:01

2024-10-30T06:01

2024-10-30T07:59

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают связь фигурантов дела о приготовлении к совершению взрыва одного из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) с сотрудниками иностранных спецслужб, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В настоящее время продолжается проверка всех лиц из числа участников закрытого чата "Легион 18", в том числе их связи с сотрудниками иностранных спецслужб, прибывших для ведения диверсионной работы в условиях продолжающейся специальной военной операции", — сказано в документах.Из документов также следует, что фигуранты тщательно планировали преступление, "используя конспиративную связь посредством переписки в закрытом чате мобильного мессенджера".О задержании и аресте трех человек стало известно осенью прошлого года. Тогда в столичном суде сообщали, что задержанных подозревают в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития РУДН. Иные подробности уголовного дела неизвестны. По данным РИА Новости, арестованные были несовершеннолетними.Ранее сообщалось, что одному из фигурантов дела также вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершеннее организованной группой, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также организацию экстремистского сообщества.

https://ria.ru/20240927/souchastniki-1974967812.html

https://ria.ru/20241010/altay-1977321453.html

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2024

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происшествия