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В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы
В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы - РИА Новости, 30.10.2024
В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы
Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов раскритиковал популярные у женщин "утиные" губы. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:25
2024-10-30T11:25
2024-10-30T17:05
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов раскритиковал популярные у женщин "утиные" губы. "Милые барышни, зачем вы калечите себя этими ужасными "утиными" губами? Кому вообще это может понравиться?" - написал священнослужитель на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он рассказал, что за последнее время встретил несколько девушек с этим, по его словам, "улучшением". "И при разговоре, смутившись, даже не мог смотреть на них, так как боялся, что они увидят смятенье и ужас в моём взоре… Самое удивительное - занимаются этим те, кто и так по своей природе симпатичен и даже красив", - отметил Фетисов.
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русская православная церковь, общество
Русская православная церковь, Общество
В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы
Рязанский священнослужитель раскритиковал популярные у женщин утиные губы
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости.
Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов раскритиковал
популярные у женщин "утиные" губы.
"Милые барышни, зачем вы калечите себя этими ужасными "утиными" губами? Кому вообще это может понравиться?" - написал священнослужитель на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он рассказал, что за последнее время встретил несколько девушек с этим, по его словам, "улучшением".
"И при разговоре, смутившись, даже не мог смотреть на них, так как боялся, что они увидят смятенье и ужас в моём взоре… Самое удивительное - занимаются этим те, кто и так по своей природе симпатичен и даже красив", - отметил Фетисов.