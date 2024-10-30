https://ria.ru/20241030/rpts-1980862005.html

В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы

В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы - РИА Новости, 30.10.2024

В РПЦ раскритиковали популярные у женщин утиные губы

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов раскритиковал популярные у женщин "утиные" губы. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:25

2024-10-30T11:25

2024-10-30T17:05

русская православная церковь

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов раскритиковал популярные у женщин "утиные" губы. "Милые барышни, зачем вы калечите себя этими ужасными "утиными" губами? Кому вообще это может понравиться?" - написал священнослужитель на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он рассказал, что за последнее время встретил несколько девушек с этим, по его словам, "улучшением". "И при разговоре, смутившись, даже не мог смотреть на них, так как боялся, что они увидят смятенье и ужас в моём взоре… Самое удивительное - занимаются этим те, кто и так по своей природе симпатичен и даже красив", - отметил Фетисов.

https://ria.ru/20241016/kvadrobery-1978319880.html

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русская православная церковь, общество