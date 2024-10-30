Россия и Индонезия сохраняют дружбу, заявил посол в Джакарте
Посол Толченов: Россия и Индонезия сохраняют дружбу в тяжелой мировой ситуации
© Фото : МИД РФСергей Толченов
© Фото : МИД РФ
Сергей Толченов. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Индонезия сохраняют свою дружбу и продолжают развивать экономические и гуманитарные связи на фоне тяжелой мировой ситуации, заявил посол РФ в Джакарте Сергей Толченов на церемонии открытия российского панно в Университете Индонезии.
Ранее сообщалось, что в крупнейшем университете Индонезии, University of Indonesia, состоялось торжественное открытие панно, посвященного ключевым фигурам российской космонавтики. На панно, размещенном на территории факультета гуманитарных наук, изображены Константин Циолковский, Сергей Королев и Юрий Гагарин.
"Для меня великое удовольствие присутствовать здесь, на этом мероприятии. Я хотел бы искренне выразить благодарность тем, кто сделал это мероприятие возможным - Университету Индонезии, правительству Калужской области, а также Международному благотворительному общественному фонду "Диалог культур – Единый мир", - отметил Толченов.
Посол также назвал возведение панно, на котором изображены Константин Циолковский, Сергей Королев и Юрий Гагарин, "прекрасной идеей".
"В следующем 2025 году Россия и Индонезия отпразднуют 75-ю годовщину установления дипломатических отношений… Моя страна, которая тогда носила название СССР, оказала значительную помощь индонезийской нации во время борьбы Индонезии за независимость и сохранение территориальной неприкосновенности… Сегодня, на фоне сложной ситуации в международных отношениях в современном мире, Россия и Индонезия продолжают развивать свои отношения, сохраняя дружбу и сотрудничество", - добавил дипломат.
По его словам, России и Индонезии также "есть что предложить друг другу в сфере экономических отношений". Посол подчеркнул, что страны "имеют схожие позиции по большинству мировых и региональных вопросов".
В церемонии принял участие декан факультета гуманитарных наук университета Бондан Канумуоса, посол Российской Федерации в Республике Индонезия Сергей Толченов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, президент Общества дружбы с Индонезией и Международного фонда "Диалог культур – Единый мир" Руслан Байрамов, а также Никита Шиликов, директор Российского центра науки и культуры в Джакарте.