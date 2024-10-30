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Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут - РИА Новости, 30.10.2024
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16:43 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/rossiya-1980958392.html
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут - РИА Новости, 30.10.2024
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут
Россия, Китай и Монголия договорились о создании единого бренда и приняли концепцию туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:43
2024-10-30T16:43
экономика
россия
китай
монголия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия договорились о создании единого бренда и приняли концепцию туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Там уточнили, что Россия стала инициатором VIII совещания руководителей туристских администраций РФ, Китая и Монголии. Отмечается, что особое внимание было уделено проекту межгосударственного маршрута "Великий чайный путь". "Одним из итогов стала договоренность о создании единого бренда маршрута, география которого повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в ведомстве. "По итогам восьмого совещания приняли концепцию будущего маршрута, подготовленную туристическим сообществом трех стран в рамках бизнес-диалога "на полях" совещания. В этой работе приняли участие более 30 представителей бизнеса и регионов России, Монголии и Китая. Механизм ежегодных совещаний в таком формате является эффективным инструментом развития туризма между нашими странами. Он отлично дополняет нашу двустороннюю повестку с партнерами. Уверен, что достигнутые договоренности послужат прочной основой для дальнейших практических действий по реализации совместных туристических продуктов и маршрутов", – процитировали в сообщении замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова. Отмечается, что "Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978378806.html
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экономика, россия, китай, монголия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Экономика, Россия, Китай, Монголия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
Россия, Китай и Монголия создадут межгосударственный туристический маршрут

МЭР: Россия, Китай и Монголия приняли концепцию маршрута "Великий чайный путь"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание министерства экономического развития Российской Федерации
Здание министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия договорились о создании единого бренда и приняли концепцию туристического маршрута "Великий чайный путь", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Там уточнили, что Россия стала инициатором VIII совещания руководителей туристских администраций РФ, Китая и Монголии. Отмечается, что особое внимание было уделено проекту межгосударственного маршрута "Великий чайный путь". "Одним из итогов стала договоренность о создании единого бренда маршрута, география которого повторяет торговый путь XVIII века из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург", - сообщили в ведомстве.
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"По итогам восьмого совещания приняли концепцию будущего маршрута, подготовленную туристическим сообществом трех стран в рамках бизнес-диалога "на полях" совещания. В этой работе приняли участие более 30 представителей бизнеса и регионов России, Монголии и Китая. Механизм ежегодных совещаний в таком формате является эффективным инструментом развития туризма между нашими странами. Он отлично дополняет нашу двустороннюю повестку с партнерами. Уверен, что достигнутые договоренности послужат прочной основой для дальнейших практических действий по реализации совместных туристических продуктов и маршрутов", – процитировали в сообщении замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.
Отмечается, что "Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать прежде всего турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма.
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